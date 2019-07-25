На Кубани из-под конвоя сбежал особо опасный преступник

Как рассказали в пресс-службу УФСИН по Краснодарскому краю, это ЧП произошло накануне поздно вечером в кубанском городе Армавире. Здесь во время конвоирования совершил побег особо опасный преступник.

По информации ведомства, при этапировании в Краснодар для проведения следственных действий, от охранников на обменном пункте станции Армавир-2 сумел скрыться 39-летний Антон Санников (он является уроженцем села Устье Республики Саха). Последственного обвиняют в совершении тяжкого преступления.

Сейчас в поиске беглеца примают участие сотрудники всех правоохранительных ведомств Кубани.

УФСИН сообщает об особых приметах этого мужчины: на правой руке у него отсутствует указательный палец.

Кстати



Всех обладающих информацией о местонахождении сбежавшего подследсвенного УФСИН по Кубани просит сообщить по телефонам: (861) 253-70-10, 8 (861) 219-99-18.