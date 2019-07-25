Под Ростовом в тройном ДТП погибли три человека и ранен ребенок

В Ростовской области в столкновении двух грузовиков и легкового автомобиля погибли три человека и пострадал восьмилетний ребенок.

Как сообщает пресс-служба МВД региона, авария произошла поздно ночью 24 июля на 1086-м километре трассы М4 "Дон" в Аксайском районе.

Водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу движения и на полной скорости врезался в Hyundai Solaris, в котором находилось четыре человека. Затем в капот легкового автомобиля врезался другой грузовик - Mercedes-Benz.

В результате тройного ДТП погиб 34-летний водитель Hyundai Solaris, а также пассажиры 1987 и 2000 годов рождения. Тяжелые травмы получил и был госпитализирован восьмилетний ребенок. Водители грузовиков не пострадали.

По факту аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.