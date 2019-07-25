Реставрация монумента "Родина-мать зовет" завершится осенью

В Волгограде в ноябре планируют завершить наружную реставрацию знаменитого монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане. Об этом "РГ" сообщили в региональном министерстве культуры.

В реставрационных работах задействовано почти 80 человек. Одна из их целей - вернуть 85-метровой статуе первоначальный цвет.

Также внутри нее произведена замена тросов, удерживающих монумент. Интересно, что во время работ специалисты обнаружили под опалубкой две комнаты, которых не было на плане.

Статую, прежде всего, очищают от пыли, грязи, лишайника и мха, потом решается проблема трещин на бетоне. Скульптуру опоясывают 30 ярусов строительных лесов высотой 60 метров и весом 270 тонн. Так как она имеет непростую форму, каждый ярус изготавливался индивидуально.

Как известно, это первая в истории комплексная научная реставрация памятника. Она обойдется в 750 миллионов рублей.