Украина решила расширить санкции против России

Правительство Украины планирует предложить Совету национальной безопасности и обороны рассмотреть вопрос о расширении санкций против России. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы украинского министерства "временно оккупированных территорий".

Речь идет о расширении санкционного антироссийского перечня. В частности, в него планируется включить российские компании, работающие в Крыму. Например, правительство уже составило список из 24 компаний, которые принимают участие в проектах по строительству магистрального газопровода "Краснодарский край - Крым" и добыче углеводородов на полуострове.

Подобные шаги в Киеве объясняют тем, что деятельность подобных компаний "создает реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины".