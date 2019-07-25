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25.07.2019 18:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани проверят сведения о засыпанной кусками надгробий дороге

Текст: Алена Ларина (Астрахань)

В Астрахани сотрудники полиции и мэрии проверяют сообщение в местных средствах массовой информации о, якобы, засыпанной кусками надгробий и венками дороге на одной из городских улиц. Об этом "РГ" сообщили в администрации города.

Фото: Алексей Михайлов/РГ
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Как следует из публикаций в СМИ, ранее люди пожаловались в администрацию одного из районов Астрахани на плохую дорогу по улице Тургенева, после чего ее засыпали, по словам местных жителей, фрагментами надгробий, могильных оград и погребальных венков.

К сообщению прилагалась видеозапись. Оно стало поводом для проведения служебной проверки, выясняется, кто проводил работы на дороге. Виновные будут наказаны.

Достоверность информации проверит и полиция. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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