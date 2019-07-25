В Астрахани проверят сведения о засыпанной кусками надгробий дороге

В Астрахани сотрудники полиции и мэрии проверяют сообщение в местных средствах массовой информации о, якобы, засыпанной кусками надгробий и венками дороге на одной из городских улиц. Об этом "РГ" сообщили в администрации города.

Как следует из публикаций в СМИ, ранее люди пожаловались в администрацию одного из районов Астрахани на плохую дорогу по улице Тургенева, после чего ее засыпали, по словам местных жителей, фрагментами надгробий, могильных оград и погребальных венков.

К сообщению прилагалась видеозапись. Оно стало поводом для проведения служебной проверки, выясняется, кто проводил работы на дороге. Виновные будут наказаны.

Достоверность информации проверит и полиция. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.