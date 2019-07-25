В Крыму пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Пассажирский лайнер Airbus A320 совершил аварийную посадку в аэропорту Симферополя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

По информации агентства, вынужденная посадка вызвана технической неисправностью. Борт приземлился в штатном режиме. Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах региона, решение об экстренной посадке было принято из-за проблем со стойкой шасси. На борту судна находятся 136 человек.

По данным "Интерфакс", лайнер выполнял рейс из Симферополя в Санкт-Петербург. Сигнализация о неисправности сработала через несколько минут после набора высоты. По данным очевидцев, на территории аэропорта находятся пожарные машины и "скорые".