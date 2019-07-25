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25.07.2019 14:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму призвали Киев не увлекаться игрой в санкции

Текст: Юлия Крымова (Симферополь)

Украинским политикам следует перестать играть в санкции и подумать о последствиях, которые наступят, когда Россия даст зеркальный ответ, считает депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара.

Так он прокомментировал планы украинского правительства расширить список санкций против российских компаний. Его пополнят 24 юрлица, в том числе шесть крымских. В частности, это предприятия, участвующие в строительстве газопровода между Крымом и Кубанью, а также деловые партнеры симферопольского завода "Фиолент".

Фото: Марат Абулхатин/ТАСС
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- Я бы посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде прекратить играться в санкции. Это может быть очень опасным, - цитирует политика РИА Новости.

Он считает, что прежде, чем предпринимать подобные действия, украинским политикам надо подумать об ответных ограничениях, которые может ввести Россия.

- Если на Россию украинские меры не окажут серьезного влияния, то наши зеркальные санкции очень болезненно ударят по слабейшей украинской экономике, которая уже много лет находится в кризисе после государственного переворота.

При этом депутат напомнил, что от серьезных ответных мер российское руководство до сих пор воздерживалось.

- Если Россия примет резкие и серьезные меры ограничительного характера в отношении Украины, то ее экономика рухнет. Но мы ведем достаточно сдержанную политику, понимая, что Украина - это не только политическая верхушка, но и братский украинский народ.

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