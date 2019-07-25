В Крыму спасатели сняли со скального обрыва мужчину с ребенком

В районе Алушты спасатели эвакуировали со скального обрыва на горе Аю-Даг туристов из Карелии - мужчину и его 12-летнюю дочь.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, оперативному дежурному "Крым-СПАС" поступила информация о том, что на горе Аю-Даг туристы сбились с тропы и оказались на труднопроходимом осыпном склоне на краю скального обрыва. Продолжить путь они не могут, им нужна помощь спасателей.

К месту происшествия была отправлена дежурная смена. Спасатели поднялись к пострадавшим с помощью альпинистского снаряжения и эвакуировали туристов. Поисково-спасательная операция длилась около трех часов.

Кстати

С начала 2019 года крымские спасатели более сотни раз оказывали помощь туристам в горах и спасли 156 человек.