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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Экспресс от "Курортной"

В Крыму запустили автобусный маршрут до границы с Украиной
Текст: Елена Гусакова ("Российская газета", Симферополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 163(7921)
Крымские власти запустили официальный автобусный маршрут до границы с Украиной. Транспорт идет от Симферополя до приграничной остановки, которая находится чуть дальше города Джанкоя.

В Симферополе билеты можно купить в кассах на автостанции "Курортная". На границе билеты пока выдают сами водители автобусов. Там уже оборудован остановочный павильон и вскоре будут установлены кассы.

Фото: Пресс-служба администрации Керчи
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По информации министерства транспорта республики, все автобусы новые. Транспорт едет быстро - без остановок. Интервал движения составляет всего час. Из крымской столицы маршрутки выезжают с 6.00 до 17.00. С приграничной территории последний рейс отправляется в 19.00. В последующем в утренние часы количество рейсов может быть увеличено, так как в это время самый большой спрос.

Уже сейчас власти говорят, что маршрут очень востребован пассажирами. Нынешний пассажиропоток в минтрансе оценивают в две тысячи человек в сутки. По официальным данным, из 3,3 миллиона туристов, прибывших в Крым с начала этого года, 253 тысячи - гости из Украины.

Аналогичный транспорт планируется запустить и до приграничного пункта пропуска "Армянск".

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в Джанкое и Красноперекопске сейчас работает более 250 автобусов-нелегалов. Проверка, проведенная минтрансом, показала, что ни в одном из автобусов на пунктах пропуска билеты не выдавались. После этого было решено повысить безопасность пассажиров и упорядочить перевозки от пунктов пропуска на украинской границе.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь Присоединение Крыма к России
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