В Сочи часть федеральной трассы обрушилась из-за схода селя

Частичное обрушение автомобильной трассы федерального значения А-147 Джубга - Сочи в районе микрорайона Мамайка города-курорта произошло, по предварительным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в результате схода селя на фоне выпадения обильных осадков.

Как уточняет ТАСС, из-за дождей произошел значительный подъем уровня воды в реке Псахе. В результате в русло реки сошел оползень на подъезде к Мамайской развязке. Русло оказалось перекрыто, что привело к изменению направления потока и подмыву основания подпорной стены дорожной насыпи.

В ведомстве уточнили, что речь идет об участке правой полосы автодороги протяженностью порядка десяти метров. Несмотря на то, что участок дороги перекрыт, существуют альтернативные пути объезда.

Напомним, ЧП произошло в 17.30. Обошлось без жертв. В Сочи дождь пока прекратился, однако возможны новые удары стихии. В городе-курорте до 29 июля объявлено штормовое предупреждение.