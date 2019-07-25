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25.07.2019 10:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи после мощного ливня подтоплены дома и дворы

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В селе Барановка Хостинского района Сочи из-за сильных осадков оказались подтоплены шесть дворов и пять домов, уровень воды в которых доходил до 30 сантиметров.

Фото: iStock
В 12 районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона

По данным пресс-службы краевого ГУ МЧС России, это произошло вследствие наноса коряг и веток в ручей Безымянный, который вышел из берегов.

Сейчас осадки прекратились, вода на придомовые территории не поступает. На месте работает служба спасения Сочи по расчистке подмостового пространства ручья. Для ликвидации происшествия привлечены 45 человек и 17 единиц техники.

Местные жители отказались от эвакуации. На территории подтопления проживает 31 человек. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе администрации Сочи, в ближайшие двое суток в городе-курорте ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с. На реках возможен резкий подъем уровня воды, возрастает риск схода селей в горной зоне.

Жителям и гостям курорта рекомендуют принять меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

Всего, по информации МЧС, на территоррии Краснодарского края действуют четыре экстренных предупреждения.

При возникновении чрезвычайной ситуации спасатели просят звонить по номеру телефона "112".

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