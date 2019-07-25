В Волгограде виновника ДТП осудили за гибель троих человек

Тракторозаводской районный суд признал виновным 21-летнего жителя Волгограда в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть трех человек.

Трагедия случилась 12 января 2019 года. Около полуночи на пересечении улиц Шурухина и Дегтярева легковой автомобиль подсудимого на полной скорости врезался в грузовик, остановившийся на красный свет светофора.

Помимо водителя, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения, в салоне автомобиля находились четверо парней и 17-летняя девушка. От сильного удара трое из пассажиров погибли на месте, в живых остались только сам водитель и 19-летний юноша.

- В суде обвиняемый полностью признал свою вину, - рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. - Суд вынес приговор: шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденный обязан выплатить родственникам погибших компенсации морального вреда по одному миллиону рублей.