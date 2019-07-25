Задержаны грабители ювелирного магазина в Краснодаре

Сотрудники полиции и пограничной службы ФСБ России задержали двух жителей Хабаровска, подозреваемых в разбойном налете на ювелирный магазин в Центральном районе Краснодара. Об этом в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ограбление ювелирного салона произошло 20 июня этого года. Двое мужчин в масках и с пневматическим пистолетом ворвались в помещение. Злоумышленники покалечили охранника, разбили витрины и похитили около 140 золотых украшений. Общий ущерб превысил 2,5 миллиона рублей.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления могут быть причастны двое приезжих из города Хабаровска. Подозреваемые были объявлены в федеральный розыск. Вскоре одного из них полицейские задержали в Белгороде. Его сообщника вместе с похищенным имуществом сняли с поезда, следовавшего за рубеж. Судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - цитирует пресс-служба ГУ МВД по региону Ирину Вовк.