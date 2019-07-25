Житель Анапы создал из "Москвича-401" уникальный автомобиль

Анапчанин сконструировал необычную ретромашину из "Москвича-401", купленного три года назад, и презентовал ее на белорусском автофестивале SunDay. Об этом сообщается в группе "Анапское черноморье" в "ВКонтакте".

Кроме того, что 35-летний автор из Анапы, зовут его Антон, он многодетный папа троих детей и, главное, владелец автомастерской, о нем пока больше ничего не известно.

По сути, получилась машина-конструктор. По словам анапчанина, он переделал 65-летний "Москвич" с задним приводом в купе, пол собрал из лиственницы, перепилил моторный щит и скальпировал крышу. Двигатель - ЗМЗ-511 от ГАЗ-53, механическая четырехступенчатая коробка переключения передач - от "Волги", задний мост - от Nissan Elgrand, передняя балка - от "ГАЗели", панель приборов - от ПАЗа, пульт управления - от нефтяной буровой вышки, а рама изготовлена полностью собственноручно.

Сердце нового автомобиля - бензиновый двигатель объемом 4,3 литра и мощностью 120 лошадиных сил. Передние колеса диаметром 22 дюйма, а задние - 26.

Свое автотворение Антон назвал "Сэнсэй", объясняя это тем, что в Японии так вежливо обращаются к уважаемому человеку.

Кроме "Сэнсэя", в арсенале автолюбителя еще три автомобиля - Ford Fiesta, Nissan March Смарчок и Acura MDX.

Кстати



В этом году автофестиваль SunDay проходил в 10-й раз в Гродненском районе Беларуси. Мероприятие посетило более 22 тысяч человек, а сам фестиваль разместил на своей площадке более полутысячи участников из восьми стран.