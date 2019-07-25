- Мобильность сегодня трансформировалась в сервис, услугу, которой мы пользуемся постоянно. А это подразумевает, во-первых, новые технологические требования к заводам, которые выпускают транспортные средства, системы связи и искусственного интеллекта. Во-вторых, правила, которые будут определять поток движения информации - в условиях новой мобильности она становится едва ли не главной ценностью.

Население крупных городов Европы все чаще выбирает для регулярных поездок метро и электрички: там человек может планировать свое расписание даже не до минуты - до секунды. С транспортом, перемещающимся по дорогам общего пользования, это нереально: время в пути зависит от пробок, аварий, погоды. Параллельно возникает вопрос глобальной энергоэффективности и экономичности транспорта. Еще недавно основным видом топлива для него был дизель, потом бензин, потом появился гибрид, теперь электричество. К электротранспорту много претензий, в основном из-за потерь энергии: они случаются в момент выработки и передачи по сетям, в момент заправки электрических зарядных станций, сам аккумулятор транспортного средства тратит энергию на свою жизнедеятельность. Итоговые потери в цепочке от момента выработки энергии до превращения ее в полезное действие - до 30 процентов. Это очень много и очень нерационально. Поэтому сегодня разработчики автомобилей рассматривают переход на водородное топливо, это дает возможность использовать энергию практически на 100 процентов. Кроме того, водородный транспорт выступает очистителем воздуха и генератором влажности, тогда как электротранспорт создает электромагнитные поля, которые не очень положительно влияют на жизнь мегаполиса.

Уже завтра может появиться новый потребительский стандарт, когда не потребитель едет в сервис, а мастера сами приезжают и ремонтируют ночью его авто

Пока движение ограничено 2D-пространством. Мы строим дороги второго, третьего, четвертого уровня и вынуждены тянуть за собой сумасшедшую стоимость инфраструктуры. Думаю, в ближайшем будущем сможем перейти на транспорт, который не привязан четырьмя точками к земле. Скорее всего, он будет вообще без колес- допустим, коптеры. Характерный пример: я работаю на 39-м этаже небоскреба в районе Москва-Сити, мне нужно посетить компанию в соседнем здании на 52-м этаже. Расстояние по прямой между окнами - метров сто. А если спуститься вниз, пройти, снова подняться - уже 400. Наверняка в 3D-пространстве появятся более эффективные способы транспортировки объектов.

Но главное, что нам необходимо решить, - обеспечить свободную циркуляцию данных. И мы, и наши транспортные средства генерируем гигантский информпоток: так, системы современного автомобиля ежедневно оценивают его по более чем 40 параметрам. А это значит, что производитель знает, насколько истерлись тормозные колодки, как работает аккумулятор, какой ресурс остался у двигателя и т.д. В США и Европе уже появились целые области информации, которые недоступны широкому кругу заинтересованных потребителей.

У России сегодня есть конкурентное преимущество: у нас нет обособленных закрытых зон (может быть, за исключением данных "Яндекса"). Приняв на федеральном уровне законы о правилах обобществления информации, связанной с транспортом, и обезличив по определенному стандарту, мы сможем сделать ее доступной для всех участников новой мобильности: перевозчиков, производителей техники, сферы услуг. Представляете, уже завтра может появиться новый потребительский стандарт, когда не вы едете в сервис, а мастера сами приезжают и ремонтируют ночью вашу машину, пока вы спите. Эти изменения назрели давно.

Что нас ждет в будущем, зависит от финансовых возможностей городов, от потенциала производственной базы и технологий. В Екатеринбурге, на мой взгляд, имеется перспектива для реализации пилотных проектов и по электротранспорту (электробусы и трамваи), и по водородному. Все зависит от законодателей, причем и на уровне субъекта РФ - именно в их компетенции вопросы, связанные с соблюдением экологических норм. С точки зрения промышленности, уверен, к 2030 году нам будут доступны все технологии, в том числе водородные. Ведь один из способов получения водорода - из природного газа, а наша страна богата этим энергоносителем.•