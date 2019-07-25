Площадка Международного института дизайна и сервиса в столице Южного Урала на двое суток стала главной ареной регионального полуфинала всероссийского конкурса "Цифровой прорыв".

Проводили его в современном формате хакатона: разработчикам, прошедшим сито отборочных туров, предстояло за 36 часов сообща создать прототипы цифровых продуктов, которые призваны усовершенствовать качество услуг в социально важных отраслях. У каждой команды было свое задание, связанное со стратегическими направлениями развития страны. Победители определялись в трех номинациях: "Государственное управление", "Образование и наука" и "ЖКХ и городская среда".

Старт конкурсу дал руководитель Челябинской области Алексей Текслер. Он пожелал программистам стать создателями таких цифровых продуктов, которые будут востребованы и в УрФО, и в стране в целом.

- Мне бы очень хотелось, чтобы это были не просто прототипы, а реальные внедрения, - подчеркнул Алексей Текслер. - На Южном Урале более восьми тысяч студентов обучается IT-специальностям и работает более двух тысяч профильных фирм. Неплохие цифры, но есть куда идти. Ведутся переговоры с крупными интеграторами об открытии в регионе филиалов и создании новых рабочих мест. Потенциал есть, вместе мы сможем сформировать целую группу компаний, которые в перспективе не только завоюют российский рынок, но и будут заметны на международном.

По словам руководителя конкурса "Цифровой прорыв" Олега Мансурова, тесное сотрудничество с вузами, технологическими лидерами и региональными властями позволяет совместно решать национальные задачи.

- Надеюсь, участники продолжат работу над проектами за рамками полуфинала - для этого есть все возможности. А у победителей впереди самый масштабный хакатон страны, знакомство с коллегами со всей России и амбициозные задачи по 20 приоритетным направлениям внутренней политики, - сказал Мансуров.

- Это очень ценный опыт. Уверен, что он поможет мне по-новому взглянуть на привычные задачи. Я профессиональный программист и давно работаю в отрасли, специализируюсь на машинном обучении, однако в подобных соревнованиях участвую впервые. С партнерами по команде познакомился на проекте, за что особенно ему благодарен - думаю, мы продолжим общаться и сотрудничать, - поделился своими впечатлениями капитан одной из команд Александр Зотов.

По итогам челябинского полуфинала победителями были признаны девять сборных. Им предстоит защищать честь региона в финале крупнейшего российского IT-проекта, который состоится в сентябре в Казани. В суперхакатоне предусмотрено 20 номинаций. Соответственно победителями станут 20 команд, получивших самые высокие оценки экспертов. Лауреаты получат денежные призы - 500 тысяч рублей на команду, а также гранты от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. Кроме того, они смогут открыть свой бизнес или найти работу на предприятиях - флагманах цифровой экономики.

- Наша компания постоянно пополняется за счет тех, кто участвует в подобных конкурсах. Здесь очень интересные, перспективные ребята, ждем от них прорывных решений, - присмотрелась к игрокам полуфинала директор челябинского отделения "МегаФона" Анна Козлова.

Комментарий

Игорь Фетисов, и.о. первого заместителя министра информационных технологий и связи Челябинской области:

- По уровню внедрения цифровых технологий Челябинская область смотрится достойно. По данным Росстата, удельный вес принципиально нового в общем числе разработанных передовых производственных технологий у нас составляет 44,1 процента, что на треть выше среднероссийских показателей. Кроме того, мы на хороших позициях по доле инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта - 13,3 процента, в среднем по стране - 7,5. Доля организаций, осуществлявших технологические инновации, на Южном Урале составляет 7,8 процента. Сильные компетенции региона подтверждаются также данными рейтинга "Цифровая Россия": Челябинская область показала самые высокие темпы цифровизации среди субъектов РФ по итогам 2018 года. Конкурсы, подобные "Цифровому прорыву", позволяют нам создавать центры притяжения разработчиков, веб-дизайнеров и других IT-специалистов, получить от них обратную связь, помочь им найти партнеров и инвесторов.

Справка

Организатор конкурса "Цифровой прорыв" - автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей", учрежденная в 2018 году. Ее ключевые цели - создание в России условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации, а также эффективных социальных лифтов. В состав жюри "Цифрового прорыва" входят представители органов госвласти и крупнейших компаний: Росатом, Mail.ru Group, МегаФон, МТС.