На Среднем Урале ищут способы провести глобальный ремонт теплосетей

Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) проводят новый этап технического перевооружения тепломагистрали М-17 на Эльмаше. Замене подлежит трубопровод протяженностью 422 метра диаметром 600 миллиметров. Для предупреждения аварий, обеспечения безотказной работы теплосетей и улучшения качества теплоснабжения потребителей на объекте применяются современные технологии и материалы: труба в изоляции из пенополиуретана с системой оперативно-дистанционного контроля. Тепломагистраль М-17, обеспечивающая теплом и горячей водой потребителей микрорайона эксплуатируется с 1984 года.

В целом на подготовку Екатеринбурга к новому отопительному сезону теплоэнергетики направят свыше двух миллиардов рублей, будет переложено почти 70 километров теплосетей. По мнению специалистов, это обеспечит прохождение осенне-зимнего максимума нагрузок, однако не снимет острой проблемы старения уральского теплосетевого комплекса. Средний износ инфраструктуры здесь превышает 60 процентов. Специалисты говорят, что, перекладывая такой объем ежегодно, ситуацию удастся лишь остановить. Чтобы состояние сетей кардинально улучшить, темпы реконструкции необходимо наращивать. Как это сделать без резкого повышения коммунальных платежей?

Власти Свердловской области рассматривают возможность перехода на регулирование по методу альтернативной котельной. Это отказ от привычного регулирования по методу "затраты плюс". Вместо него будет установлена предельная планка конечной стоимости гигакалории для потребителей с ежегодной индексацией на уровень инфляции. При этом весь финансовый эффект от оптимизации системы теплоснабжения станет источником для обновления теплосетевой инфраструктуры, поскольку останется у единой теплоснабжающей компании. В Екатеринбурге - это ПАО "Т Плюс".

- Альткотельная предлагает единую для всех поставщиков цену, рассчитанную исходя из наилучших доступных на сегодня технологий. Допустим, это полторы тысячи рублей. И тогда тот, кто производит гигакалорию за 4 тысячи рублей, должен либо вкладываться в свое производство и снижать издержки, либо уходить с рынка. А если ваша себестоимость - 800 рублей, то разница между ценой альткотельной и вашими затратами превращается в вашу премию. И вы, скорее всего, захотите направить ее на то, чтобы оптимизироваться и дальше, снижая затраты и увеличивая свою премию. Таким образом, теплоснабжающая организация получает возможность работать как эффективный, рентабельный бизнес, потребители получают качественное теплоснабжение без тарифных скачков, а в регион приходят инфраструктурные инвестиции", - отметил заместитель генерального директора по коммерции и развитию компании Александр Вилесов.

По оценкам Минэнерго РФ, повышение привлекательности отрасли позволит привлечь до 2025 года порядка 2,5 триллиона рублей частных инвестиций в масштабах России. Эти средства могут быть направлены на модернизацию теплогенерирующего оборудования - котлов и турбин на ТЭЦ, а также тепловых сетей. Появится возможность перевести генерацию на более эффективные технологии, например, на комбинированную выработку тепла и электроэнергии. В Свердловской области с их применением уже работают Нижнетуринская ГРЭС и ТЭЦ "Академическая".