На Урале перешли к активной инвестиционной стратегии

Инвестиционная политика региона должна работать на опережение, - заявил губернатор Евгений Куйвашев на заседании инвестсовета Свердловской области.

Регион давно входит в список российских территорий, привлекательных для инвесторов. По данным главы областного министерства инвестиций Виктории Казаковой, сейчас в перечне стратегически важных - 53 региональных инвестпроекта в транспортно-логистической, металлургической, агропромышленной и социальной отраслях. На их реализацию предусмотрено полтора триллиона рублей, планируется создание 24 тысяч новых рабочих мест.

Планы большие, а необходимость скорректировать подходы появилась после того, как по результатам недавнего рейтинга Агентства стратегических инициатив Свердловская область покинула первую двадцатку регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности. По мнению главы региона, это не соответствует ни потенциалу, ни планам по ускоренному развитию Среднего Урала.

- Инвестиционная политика должна быть не просто активной, она должна стать проактивной и срабатывать на опережение. Ключевые показатели эффективности инвестиционной деятельности должны быть ориентированы не на количество проведенных совещаний, конференций и деловых поездок, а на объем привлеченных средств, количество созданных предприятий и объем произведенной продукции, - заявил Евгений Куйвашев.

Губернатор поручил министерству инвестиций уделить внимание параметрам, которые не продемонстрировали качественных сдвигов, поскольку именно в них скрыт нереализованный потенциал. Кроме того, необходимо модернизировать инвестиционный портала региона, чтобы инвестор из любой точки мира мог получить необходимую ему информацию и обратную связь - полную, актуальную и понятную.

Члены совета согласились, что особое внимание региональные и местные власти должны уделять взаимодействию с предпринимателями, работающими на территории. Сотрудничать для развития бизнеса, продвижения передовых технологий, в том числе - цифровых. "Именно на проектах цифровизации необходимо концентрировать льготы, чтобы экономика в регионе развивалась опережающими темпами", - отметил первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.

Работа над инвестиционной привлекательностью муниципалитета отныне станет одним из критериев оценки деятельности местных властей.

- Считаю необходимым пересмотреть критерии оценки в инвестиционном муниципальном рейтинге, усилив фактор прямого влияния глав муниципалитетов на состояние инвестиционного климата. Лидеры рейтинга могут претендовать на целевое предоставление средств областного бюджета для развития инвестиционной деятельности, - отметил глава региона.

Между тем

Недавно в Каменке-Уральском был пущен в эксплуатацию один из крупнейших инвестиционных проектов последнего десятилетия - прокатный комплекс Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ). Старт работе комплекса дали первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, председатель совета директоров КУМЗа Владимир Скорняков. Благодаря реализации инвестиционного проекта стоимостью свыше 46 миллиардов рублей, здесь будет выпускаться стопроцентно инновационная продукция, востребованная в авиастроении, космонавтике, судостроении, транспортном машиностроении.