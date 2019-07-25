В Свердловской области впервые применили метод реновации для ремонта газопровода высокого давления.

Методом реновации в этом году под Курганово заменят 1,5 километра газопроводов высокого давления. Если эксперимент признают удачным, его распространят на другие территории. Фото: пресс-служба "ГАЗЭКС"

Ремонтная кампания на газораспределительных сетях в регионе идет полным ходом. В районе села Курганово на территории Полевского городского округа холдинг "ГАЗЭКС" прокладывает под землей трубу инновационным способом.

Как рассказал главный инженер компании по Западному округу Павел Ильиных, суть метода реновации в том, что новые полиэтиленовые трубы протягивают внутри старой магистрали без изменения диаметра. Главное, что при это этом не нужны масштабные "раскопки".

- Специальная установка с тяговым усилием в 175 тонн разрушает тело существующего стального газопровода прямо под землей и затаскивает в освободившиеся пространство новую трубу диаметром 225 миллиметров, - поясняет Ильиных. - Таким способом ее протаскивают каждые 120-200 метров. Мы используем полиэтиленовые трубы со специальным защитным покрытием, которое повышает прочность и надежность газопровода.

Реновация, в отличие от работ открытым способом, не наносит вреда окружающей среде и ландшафту, позволяет экономить время, также она оптимальна при замене труб в стесненных условиях. Бестраншейным способом в 2019 году планируют обновить 1,5 километра сетей высокого давления. Если эксперимент в компании "ГАЗЭКС" признают удачным, инновацинную технологию распространят на все ремонтные работы в Свердловской области.

Затраты холдинга на реализацию проекта в Курганово превысили 20 миллионов рублей. Сегодня здесь приостановлено газоснабжение 720 частных абонентов и двенадцати предприятий, однако новый трубопровод позволит повысить безопасность транспортировки голубого топлива. Также это расширит возможности для технологического присоединения новых потребителей в районе перспективной застройки Курганово и соседнего Зуброво.

- Западные территории Свердловской области являются территорией комплексной застройки, где потребность в природном газе высока, - отметил генеральный директор холдинга "ГАЗЭКС" Валерий Боровиков. - В 2018 году мы получили более двух тысяч заявок на подключение к сетям от потребителей, которые живут или ведут бизнес именно здесь. Это направление для газификации мы считаем наиболее перспективным и будем заниматься его развитием в ускоренном темпе.

В этом году в модернизацию и развитие газового хозяйства на западе региона "ГАЗЭКС" инвестирует 100 миллионов рублей. Работы пройдут на 13 объектах в Сысерти, Полевском, Ревде и Первоуральске.