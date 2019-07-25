В Челябинске злоумышленники украли трамвайные рельсы

В Челябинске неизвестные на глазах прохожих срезали и вывезли несколько метров трамвайных рельсов. Представители горэлектротранспорта направили заявление в полицию с требованием найти воров и вернуть имущество, сообщили в четверг на предприятии.

- Инцидент произошел сегодня утром на Свердловском тракте в районе "Ветлечебницы", - сообщила представитель "ЧелябГЭТ" Екатерина Непогодина. - Трое мужчин украли семь метров контррельсов, которые проходят параллельно основным и удерживают вагон в случае схода на проезжую часть. По словам очевидцев, рельсы спиливались бензорезом и грузились в "Газель", в связи с чем от нагрева еще некоторое время на этом участке дымились шпалы.

Стоит отметить, что на поврежденном участке работают три трамвайных маршрута, и интенсивность движения достигает 80 вагонов за полтора часа. Закрывать его в связи с инцидентом не стали, однако скорость трамваев снижена во избежание аварийных ситуаций.

Как отметили в компании, это не первый случай хищения трамвайных рельсов в городе. В мае неизвестные срезали 80 метров путей. Злоумышленников найти не удалось.