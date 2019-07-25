В Челябинской области в ДТП погибли пять человек

В Челябинской области выясняют обстоятельства лобового ДТП на загородной трассе, в котором погибли четверо мужчин и одна девушка. По неустановленным пока причинам произошло столкновение двух автомобилей ВАЗ, сообщили в четверг в ГИБДД региона.

- Авария произошла вчера в 23:50 часов на шестом километре автодороги Аргаяш - Кулуево - Марксист - Альмеева в Аргаяшском районе Челябинской области, - сообщили в пресс-службе госавтоинспекции. - 31-летний водитель ВАЗ-21074 выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с двигающимся навстречу автомобилем ВАЗ-2111.

В аварии погибли 21-летний водитель ВАЗ-2111 и его 22-летняя пассажирка, а также виновник аварии и два его пассажира. Их личности устанавливаются. Еще один пассажир, мужчина 22 лет, госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту ДТП со смертельным исходом организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, отметили в ГИБДД.