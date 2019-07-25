Новости

СМИ: В Италии при крушении вертолета погибла российская бегунья 11:13
Минск принимает чемпионат Европы по китайским шахматам сянци 11:11
Вышел трейлер российского сериала "Чернобыль" 11:10
Задержан главный судебный пристав Пермского края 11:10
В Тюменской области нашли новый вид гриба 11:07
В Подмосковье задержана банда Олега Черного 10:56
В Хабаровском крае простились с двумя жертвами трагедии в "Холдоми" 10:55
Из горевшего лагеря "Холдоми" под Хабаровском вывезли всех детей 10:55
В Сочи после мощного ливня подтоплены дома и дворы 10:54
СМИ: Миллиардер Эпштейн мог совершить попытку самоубийства в тюрьме 10:50
Ученые подсчитали, сколько бактерий содержит яблоко 10:47
Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Гомельскую область 10:43
"Краснодар" купит экс-игрока сборной Франции Реми Кабелля 10:35
В Якутске суд наказал журналиста за злоупотребление свободой информации 10:20
Омский суд запретил эксплуатацию аэродрома имени Летова 09:57
В Челябинской области в ДТП погибли пять человек 09:55
МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море 09:54
В Башкирии дальнобойщик умер от приступа за рулем автомобиля 09:53
Власти поддержали идею наградить мальчика-героя из лагеря "Холдоми" 09:51
Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП под Воронежем 09:50
Гид по Москве и России в интерактивном формате заработал в парке "Зарядье" 09:42
На Кубани из-под конвоя сбежал особо опасный преступник без пальца 09:35
До 25 градусов тепла прогреется воздух в четверг в столице 09:35
Главную соперницу Ефимовой дисквалифицировали на ЧМ 09:32
Какие автомобили чаще всего разбивают в "тотал" 09:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
25.07.2019 11:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Тюменской области нашли новый вид гриба

Текст: Мария Гафурова

В Тюменской области ученые обнаружили новый вид гриба. Результаты анализа найденного под Тобольском образца позволили исключить возможность мутации - это действительно ранее неизвестный науке гриб.

Фото: istock
В России поддержат сбор и переработку грибов и ягод

Открытие совершили сотрудники Тобольской комплексной научной станции УрО РАН. Новый вид, получивший название Crepidotus tobolensis - Крепидот тобольский - был обнаружен на экологической тропе. Как сообщает пресс-служба тобольской площадки холдинга, одними из первых его заметили участники фототура. После необычной находкой заинтересовались ученые.

Образец отправили на молекулярно-генетическую экспертизу в Биологический исследовательский центр Венгерской Академии наук. Результаты исследования позволили исключить возможность мутации и доказать самостоятельный видовой статус тобольского крепидота. Данное заключение также подтвердили специалисты из Ботанического института Российской академии наук в Санкт-Петербурге.

Ученые уже опубликовали первоописание находки в международном микологическом журнале Persoonia. Как рассказал директор Тобольской комплексной научной станции УрО РАН Игорь Ломакин, исследователи, видевшие новый гриб, назвали его самым красивым видом из всех крепидотов.

За два года экологических проектов и исследований на экотропе ученые обнаружили новые для этой местности - в том числе для Тобольского района и Тюменской области - находки краснокнижных растений. Всего специалисты насчитали 12 видом.

Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море
Северная Корея произвела запуск ракеты
На Украине заговорили о "крымской национальной автономии"
Издан приказ о закрытии лагеря в Хабаровском крае после пожара
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии