В Тюменской области нашли новый вид гриба

В Тюменской области ученые обнаружили новый вид гриба. Результаты анализа найденного под Тобольском образца позволили исключить возможность мутации - это действительно ранее неизвестный науке гриб.

Открытие совершили сотрудники Тобольской комплексной научной станции УрО РАН. Новый вид, получивший название Crepidotus tobolensis - Крепидот тобольский - был обнаружен на экологической тропе. Как сообщает пресс-служба тобольской площадки холдинга, одними из первых его заметили участники фототура. После необычной находкой заинтересовались ученые.

Образец отправили на молекулярно-генетическую экспертизу в Биологический исследовательский центр Венгерской Академии наук. Результаты исследования позволили исключить возможность мутации и доказать самостоятельный видовой статус тобольского крепидота. Данное заключение также подтвердили специалисты из Ботанического института Российской академии наук в Санкт-Петербурге.

Ученые уже опубликовали первоописание находки в международном микологическом журнале Persoonia. Как рассказал директор Тобольской комплексной научной станции УрО РАН Игорь Ломакин, исследователи, видевшие новый гриб, назвали его самым красивым видом из всех крепидотов.

За два года экологических проектов и исследований на экотропе ученые обнаружили новые для этой местности - в том числе для Тобольского района и Тюменской области - находки краснокнижных растений. Всего специалисты насчитали 12 видом.