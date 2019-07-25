В пригороде Тюмени на территории индустриального парка "Боровский", где зарегистрированы двенадцать резидентов, состоялся пуск фабрики снеков "Окейч". До конца года здесь должны стартовать еще три завода, а в 2020-м площадка будет эксплуатироваться на все сто. Совокупный объем инвес­тиций в "Боровский" превысит два миллиарда рублей.

- "Окейч" - классический производственный стартап. Весной 2018 года забиты сваи, сегодня мы с вами наблюдаем, как фасуется первая продукция. Предельно низкая арендная плата, возможность подключения цеха к готовым инженерным сетям, банковский заем на льготных условиях - все это способствовало быстрой реализации проекта. Здесь будет занято до 40 человек. Количество работников увеличится, когда инвестор построит второй цех, - рассказывает гендиректор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.

Резидент парка пошел на определенный риск - на рынке снеков острейшая конкуренция. Ставку он сделал на качество, оригинальность вкусов, натуральность компонентов.

- В ходе маркетингового исследования предлагали землякам попробовать изделия, отличающиеся по содержанию соли, специй, видам фруктовых добавок, чтобы выбрали "свое". По предпочтениям большинства утверждали рецептуры. До трети продукции планируем экспортировать - в Китай, Казахстан. У жителей азиатских стран свои требования, поэтому для них разработаем отдельные рецептуры, - говорит гендиректор предприятия Екатерина Истомина.

- Да, открыть производство - половина дела, крайне важно найти свою нишу на рынке, - заметил губернатор Александр Моор, вместе с главой Тюменского района Светланой Ивановой принявший участие в упаковке подарочной партии продукции. Ее отправят в социально-реабилитационный центр.

В ходе знакомства с фабрикой губернатор сообщил новость, которая должна обрадовать потенциальных инвесторов индустриальных парков, а также формируемых муниципальных индустриальных площадок: готовится законопроект, устанавливающий требования к участникам региональных инвестпроектов. Предприниматели, вошедшие в реестр, принимают на себя обязательства по объему инвестиций, взамен им предоставляют дополнительные преференции. Если сейчас резиденты, которые ввели в эксплуатацию производства, платят налог на прибыль по ставке 17 процентов вместо 20, то после вхождения в реестр они смогут снизить ее до десяти процентов. Сохранится и льгота по налогу на имущество.

На территории Тюменского района два индустриальных парка. В "Боровском" небольшие пищевые производства будут соседствовать с промышленными, связанными со сборкой нефтепромыслового и энергетического оборудования. Все относятся к пятому, самому низкому уровню экологической опасности. А вот в парке "Богандинском" площадью 268 га разместятся 32 достаточно мощных предприятия. На каждый гектар должно приходиться 30 миллионов рублей инвестиций и 20 рабочих мест. Резиденты освобождены от налога на имущество, арендная плата - символическая.