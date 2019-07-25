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25.07.2019 09:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дрова не дороги, дорог перевоз

Поставщиков топлива будут наказывать за навязывание услуг потребителям
Текст: Валентина Пичурина
Российская газета - Экономика УРФО № 162(7920)
В Курганской области поставщики взвинтили цены на доставку дров. Если для соседей по УрФО это, скорее, вспомогательный вид топлива, то в Зауралье дровами и углем отапливает свои дома почти половина населения, и такое "бизнес-предложение" больно бьет по семейному кошельку. В ситуацию вмешались региональные власти.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Когда жители заготавливают дрова самостоятельно, за куб им нужно заплатить всего 100 рублей. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Когда жители заготавливают дрова самостоятельно, за куб им нужно заплатить всего 100 рублей. Фото: Татьяна Андреева/РГ

С точки зрения областного департамента госрегулирования цен и тарифов, продажа дров гражданам относится к коммунальным услугам и подлежит госрегулированию. Всего в Зауралье утверждено 187 тарифов на этот вид топлива: для каждого района, ИП и организации - свой, от 500 до 920 рублей за кубометр. Все продавцы обязаны соблюдать эти ценовые рамки. Когда жители заготавливают дрова самостоятельно, за куб им приходится платить всего 100 рублей.

Фото: РИА Новости / Павел Львов
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Тарифные ограничения, предусмотренные для коммунальных услуг, распространяются и на дрова: стоимость заготовки не может увеличиваться более чем на четыре процента в год или на 20 рублей при тарифе в 500 рублей. Исходя из максимального тарифа в 920 рублей машина дров (пять кубов) должна стоить максимум 4600 рублей.

Но регулируется только заготовка, а вот цены за доставку предприниматели назначают сами. Причем иногда "по джентльменскому соглашению". Допустим, продал кто-то машину дров за 8000 рублей, а его недобросовестный коллега в другом районе тут же выставляет аналогичный ценник и выдает его за среднерыночный, без привязки к местности и расстоянию от леса.

Ситуация повторяется из года в год. Например, в прошлом году в Частоозерском районе арендаторы лесного участка требовали за кубометр дров 1500 рублей, хотя цена для лесхоза была утверждена на уровне 667,5 рубля. Оказалось, в эту сумму включили доставку - 832,5 рубля за куб. Тем, кто отказывался от нее, дрова просто не продавали. Учитывая, что лесхоз является единственным арендатором лесных участков в Макушинском, Петуховском и Частоозерском районах, население попало в безвыходное положение.

Курганское УФАС предупредил арендатора о нарушении: его обязали разделить стоимость заготовки и доставки и не навязывать потребителям услугу. Лесхоз пытался обжаловать это решение - безуспешно. Сначала Арбитражный суд Курганской области, а потом и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске поддержали антимонопольный орган.

Если лесхоз - единственный арендатор участков в нескольких сельских районах, потребителям просто некуда деваться. Приходится покупать древесину по завышенным ценам

Чтобы как-то повлиять на ситуацию в новом сезоне, департамент госрегулирования предложил бизнесу свою формулу расчета стоимости доставки.

- Всем было рекомендовано оценивать эту услугу исходя из того, что доставка в пределах 20 километров стоит 14 рублей за куб. Все, что дальше, - 280 рублей за куб, - пояснила директор ведомства Ирина Гагарина.

Фото: istock
Принят закон о сдерживании цен на топливо

По углю тоже есть вопросы. С одной стороны, хозяйственная деятельность поставщиков не регламентируется: где хотят, там и покупают топливо. С другой стороны, неизвестно, по какой фактической цене они его приобретают, в документах это не отражается.

Анализ рынка на примере бюджетных организаций показал, что в зависимости от качества средняя стоимость тонны угля 3000-3500 рублей. У некоторых же теплоснабжающих организаций в тарифах заложена сумма, превышающая эту в два раза.

- Поставщикам было сказано: либо вы покупаете уголь на торгах по сложившейся цене и мы ее закладываем в тариф, либо не принимаем у вас договоры. Вот такое принято принципиальное решение, - рассказала Гагарина.

Чиновники просят граждан сообщать обо всех фактах завышения цен поставщиками.

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