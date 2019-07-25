В Курганской области поставщики взвинтили цены на доставку дров. Если для соседей по УрФО это, скорее, вспомогательный вид топлива, то в Зауралье дровами и углем отапливает свои дома почти половина населения, и такое "бизнес-предложение" больно бьет по семейному кошельку. В ситуацию вмешались региональные власти.

Когда жители заготавливают дрова самостоятельно, за куб им нужно заплатить всего 100 рублей. Фото: Татьяна Андреева/РГ

С точки зрения областного департамента госрегулирования цен и тарифов, продажа дров гражданам относится к коммунальным услугам и подлежит госрегулированию. Всего в Зауралье утверждено 187 тарифов на этот вид топлива: для каждого района, ИП и организации - свой, от 500 до 920 рублей за кубометр. Все продавцы обязаны соблюдать эти ценовые рамки. Когда жители заготавливают дрова самостоятельно, за куб им приходится платить всего 100 рублей.

Тарифные ограничения, предусмотренные для коммунальных услуг, распространяются и на дрова: стоимость заготовки не может увеличиваться более чем на четыре процента в год или на 20 рублей при тарифе в 500 рублей. Исходя из максимального тарифа в 920 рублей машина дров (пять кубов) должна стоить максимум 4600 рублей.

Но регулируется только заготовка, а вот цены за доставку предприниматели назначают сами. Причем иногда "по джентльменскому соглашению". Допустим, продал кто-то машину дров за 8000 рублей, а его недобросовестный коллега в другом районе тут же выставляет аналогичный ценник и выдает его за среднерыночный, без привязки к местности и расстоянию от леса.

Ситуация повторяется из года в год. Например, в прошлом году в Частоозерском районе арендаторы лесного участка требовали за кубометр дров 1500 рублей, хотя цена для лесхоза была утверждена на уровне 667,5 рубля. Оказалось, в эту сумму включили доставку - 832,5 рубля за куб. Тем, кто отказывался от нее, дрова просто не продавали. Учитывая, что лесхоз является единственным арендатором лесных участков в Макушинском, Петуховском и Частоозерском районах, население попало в безвыходное положение.

Курганское УФАС предупредил арендатора о нарушении: его обязали разделить стоимость заготовки и доставки и не навязывать потребителям услугу. Лесхоз пытался обжаловать это решение - безуспешно. Сначала Арбитражный суд Курганской области, а потом и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске поддержали антимонопольный орган.

Если лесхоз - единственный арендатор участков в нескольких сельских районах, потребителям просто некуда деваться. Приходится покупать древесину по завышенным ценам

Чтобы как-то повлиять на ситуацию в новом сезоне, департамент госрегулирования предложил бизнесу свою формулу расчета стоимости доставки.

- Всем было рекомендовано оценивать эту услугу исходя из того, что доставка в пределах 20 километров стоит 14 рублей за куб. Все, что дальше, - 280 рублей за куб, - пояснила директор ведомства Ирина Гагарина.

По углю тоже есть вопросы. С одной стороны, хозяйственная деятельность поставщиков не регламентируется: где хотят, там и покупают топливо. С другой стороны, неизвестно, по какой фактической цене они его приобретают, в документах это не отражается.

Анализ рынка на примере бюджетных организаций показал, что в зависимости от качества средняя стоимость тонны угля 3000-3500 рублей. У некоторых же теплоснабжающих организаций в тарифах заложена сумма, превышающая эту в два раза.

- Поставщикам было сказано: либо вы покупаете уголь на торгах по сложившейся цене и мы ее закладываем в тариф, либо не принимаем у вас договоры. Вот такое принято принципиальное решение, - рассказала Гагарина.

Чиновники просят граждан сообщать обо всех фактах завышения цен поставщиками.