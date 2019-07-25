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25.07.2019 11:50
Рубрика: Общество

Видео: Во время испытаний загорелся звездолет SpaceX

Текст: Юлия Мякишева

Испытательный корабль Starhopper должен был подняться на высоту 20 метров, но загорелся за несколько секунд до старта.

Фото: AP Photo/John Raoux
Запуск к МКС грузового корабля Dragon отложен на сутки из-за погоды

Инцидент произошел накануне на полигоне в Южном Техасе. Об этом сообщает сайт Space.com. Аппарат должен был подняться на высоту 20 метров. Двигатель проработал примерно три секунды, после чего машина загорелась и отключилась.

Трансляция тестового запуска велась в онлайн-режиме, поэтому случившееся попало на видео.

Как сообщает издание Mirror, корабль получил незначительные повреждения.

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