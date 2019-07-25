Видео: Во время испытаний загорелся звездолет SpaceX

Испытательный корабль Starhopper должен был подняться на высоту 20 метров, но загорелся за несколько секунд до старта.

Инцидент произошел накануне на полигоне в Южном Техасе. Об этом сообщает сайт Space.com. Аппарат должен был подняться на высоту 20 метров. Двигатель проработал примерно три секунды, после чего машина загорелась и отключилась.

Трансляция тестового запуска велась в онлайн-режиме, поэтому случившееся попало на видео.

Как сообщает издание Mirror, корабль получил незначительные повреждения.