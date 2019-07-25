Все здравоохранение Югры через три года перейдет на "цифру"

Одной из первых в Югре на электронный документооборот перешла Сургутская районная поликлиника. В результате сегодня 40 тысяч жителей Сургутского района могут записаться к терапевту уже на следующий день, а срок ожидания записи к узким специалистам теперь составляет всего два-три дня.

Первые результаты цифровизации пациенты начали ощущать еще в начале прошлого года, - привычные очереди к окошку регистратуры исчезли, а время приема анализов в лабораторию увеличилось до шести часов вечера. Оцифровка документации исключила возможность потерь, чего нельзя добиться при бумажной работе, да и вопросы о местонахождении медкарт уже не актуальны, так как все медицинские карты перенесены в единую базу данных.

Модернизация коснулась всех отделений. Так, бригады скорой помощи теперь активно используют планшеты - на них поступает вызов, а в пути есть возможность изучить историю вызовов. В скором времени врачам будет доступна и история болезни пациента, что существенно сэкономит время. Многие вопросы задавать пациенту уже не нужно, теперь больше времени остается, чтобы помочь человеку. А единственной бумагой, которую приходится заполнять от руки, осталось согласие больного - медицинские карты на скорой помощи тоже электронные.

Расширились возможности и для аналитики - врач может сформировать отчет, затратив минимум времени, и получить все данные не только о конкретной истории болезни, но и о картине заболеваемости по направлениям. Это позволяет корректировать план профилактических мероприятий, таких как диспансеризация, и проводить ее более эффективно, исходя из оценки рисков. О необходимости поставить ту или иную прививку пациенту его лечащего врача уведомит "звонком" модуль вакцинопрофилактики.

Сургутская районная поликлиника является одной из двух самых крупных на территории района по числу населения в зоне обслуживания. В нее входит 12 отделений, амбулатория и фельдшерско-акушерский пункт. Сургутский район - крупнейший по числу населения муниципалитет в Югре.

Отметим, что переход на электронный документооборот осуществляется в рамках регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" разработанного в соответствии с аналогичным федеральным проектом нацпроекта "Здравоохранение".

- Согласно региональному проекту до 2022 года все медицинские организации Югры будут подключены к единой информационной системе, что позволит обеспечивать доступ граждан к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг. До конца текущего года доступ к единой информационной системе получат 24 медорганизации региона, - подчеркнула заместитель директора департамента здравоохранения Югры Инга Бычкова.