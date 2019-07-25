Россия отменила некоторые санкции против Турции

Владимир Путин в четверг подписал указ, который отменяет некоторые специальные экономический меры в отношении Турции. Так, президент поручил МИД направить Турции уведомление о частичном возобновлении действия соглашения между правительствами двух стран об условиях взаимных поездок граждан.

Напомним, соглашение о безвизовом режиме между двумя странами было подписано 12 мая 2010 года. Но в января 2016 года действие пункта соглашения, касающегося поездок в Россию граждан Турции с общегражданскими загранпаспортами, было приостановлено. Это стало ответом на атаку турецкими военными российского бомбардировщика Су-24.

Согласно новому указу, из-под ограничений выведены граждане Турции как со служебными, так и со специальными паспортами, независимо от целей их поездки в Россию. Отдельно в документе оговаривается условие: "принятие Турецкой Республикой на основе принципа взаимности аналогичных мер в отношении граждан Российской Федерации, осуществляющих поездки в турецкую Республику, имеющих действительные служебные паспорта".