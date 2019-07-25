Россия сокращает миграцию и делает ставку на переселение соотечественников

Страна ужимает потоки миграции в пользу переселения соотечественников и делает ставку на облегченное получение ими гражданства. Об этом заявил спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин.

По данным Института диаспоры и интеграции, который он возглавляет, из 25 миллионов соотечественников из республик бывшего СССР и еще около 30 миллионов, проживающих в дальнем зарубежье, в 1991-2018 годах в Россию смогли вернуться, став ее гражданами, всего 9 миллионов. Еще несколько миллионов либо ждут очереди, чтобы вступить в программу переселения "Соотечественники", либо колеблются. Последних больше. Их многое останавливает.

"Россия сегодня находится в точке поворота, - считает спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин. - Приходит осознание, что миграция, которую многие считают мотором экономического развития, может стать и национальным проклятием. Опыт стран ЕС показывает, как рост миграции приводит к ее неконтролируемым потокам и запускает процессы ее "неперевариваемости".

Репатриранты - возвращающиеся на родину соотечественники, по мнению Затулина, России нужны больше, чем трудовые мигранты. Однако "Концепцию миграционной политики" вряд ли можно назвать либеральной по отношению к соотечественникам. Права на репатриацию у них нет, их в стране принимают как трудовых мигрантов. В "Концепции" нет даже понятия "репатриация".

И получается, что тех, кто хочет вернуться на родину, ждет долгая, иногда до 9 лет, процедура получения российского гражданства. Им запрещено селиться в регионах, не входящих в программу "Соотечественники". Но даже участникам программы переселения, точнее, конкретным семьям могут отказать только на том основании, что их профессии не входят в перечень востребованных в регионе. И, наконец, получение знаменитой РВП (регистрации на временное проживание - прим. ред.) превратилось в изощренный механизм коррупции.

Чтобы снять хотя бы часть этих препятствий, Институт диаспоры и интеграции уже предлагал рассмотреть законопроект о политических эмигрантах. Это упростило бы предоставление российского гражданства беженцам с востока Украины, стран СНГ и Балтии. Это предложение, как и предложение Затулина, признать возвращающихся по программе "Соотечественники" репатриантами, ГУ по вопросам миграции МВД России были отложены.

Но ситуация все-таки меняется. Если в 2014 году в программе переселения принимали участие всего 16 регионов России, то в 2019-м - уже 48. При этом регионы, куда чаще всего едут "возвращенцы" - Бурятия, Дальний Восток, Забайкалье, Магаданская область - первыми частично отменили для них "трудовые" квоты. Приморский край первым ввел законодательные ограничения на использование иностранной рабочей силы с 2019 и 2020 годов. А Константин Затулин при посредничестве Верховного комиссариата ООН в России и представительства Совета Европы в РФ намерен и дальше упрощать возвращение людей по программе переселения.

- Я продолжу настаивать на введение в законодательство термина репатриации, - говорит он. - Из-за распада СССР россияне стали "разделенным народом", как когда-то немцы во времена Берлинской стены. И поэтому особенно имеют право на облегченное воссоединение с Родиной.