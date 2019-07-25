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25.07.2019 15:54
Рубрика: Спорт

Россиянка Васькина завоевала бронзу в плавании на спине на 50 м на ЧМ

Текст: Максим Домчев

Россиянка Дарья Васькина стала бронзовым призером в плавании на спине на дистанции 50 метров на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском городе Кванджу.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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В финале Васькина уступила 0,18 секунды победительнице заплыва американке Оливии Смолиге, которая преодолела дистанцию за 27,33 секунды. Серебро досталось бразильянке Этьен Медейрос (+0,11 секунды).

Российской пловчихе через неделю исполнится 17 лет, и до этого на взрослом уровне она не выигрывала наград на крупных международных соревнованиях.

После завоевания медали Васькина призналась, что не ожидала от себя такого результата. "В принципе, в этом финале была готова ко всему, кроме этого (медали). Вчера я себя не чувствовала лучше, чем в другие дни - усталость уже накопилась, нужно все это сбрасывать себя. В принципе, чувствовалась нехватка опыта в основном на сотне, тут поменьше, но волнение было. Осознания происходящего не было, такого, как должно было быть", - сказала Васькина журналистам.

Спорт Виды спорта Водный спорт Чемпионат мира по водным видам спорта 2019
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