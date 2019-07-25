Российские банки запаслись иностранной валютой

Новости

Сербы намерены закрепить статус русского языка в системе образования 18:49
В Астрахани проверят сведения о засыпанной кусками надгробий дороге 18:44
В Совфеде предлагают содержать беременных в СИЗО в отдельных камерах 18:32
Ученые: Найденные рисунки возрастом 115 тысяч лет оставил не человек 18:30
Видео: Джонсон и Стейтем ругаются в новом промо-ролике "Форсажа" 18:27
В Красноярском крае обнаружили нелегальный детский лагерь 18:25
Видео: На Порошенко напали после допроса в госбюро расследований 18:24
Косачев назвал прискорбной ситуацию с пусками ракет КНДР 18:20
Дадашев перенес инсульт во время боя с Матиасом 18:17
Смертин: Любой из московских клубов может стать чемпионом России-2019/20 18:10
Моряки с задержанного Украиной танкера возвращаются домой 18:09
В Ленобласти стена жилого дома рухнула после взрыва газа 17:59
Михаил Ширвиндт подал на развод 17:58
Геологоразведку в Арктике необходимо развивать 17:56
В Нижнем Новгороде подросток выстрелил в ногу прохожему 17:52
Пострадавшую в горах Грузии россиянку доставили в клинику в Тбилиси 17:49
Умер актер Анатолий Торопов 17:46
Специалисты рассказали, как построить собеседование при приеме на работу 17:39
В Москве произошла массовая гибель котов 17:36
Житель Анапы создал из "Москвича-401" уникальный автомобиль 17:36
Кабмин направит до 10 млрд рублей на покупку школьных автобусов и скорых 17:33
"Боевая" готовность: На Кубани объявлено штормовое предупреждение 17:26
Беларусь во время Европейских игр посетило более 37 тысяч туристов 17:25
Две смоленские школьницы погибли от удара током в грозу 17:25
Жара во Франции и Нидерландах побила абсолютный рекорд 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
25.07.2019 18:49
Рубрика: Экономика

Используют все средства

Российские банки запаслись иностранной валютой
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 163(7921)
Российские банки заметно увеличили свой запас валютной ликвидности на фоне ее большого оттока со счетов компаний. Наращивая запасы иностранной валюты, банки могут готовиться в том числе и к ослаблению рубля после решения по ключевой ставке.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В июне со счетов юрлиц (без учета минфина) произошел большой отток средств в иностранной валюте (8 миллиардов долларов), при этом на счета физлиц поступило только 1,5 миллиарда долларов, указал в своем ежедневном обзоре аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. При этом объем валютного кредитования не изменился - по мнению эксперта, речь может идти и о замедлении процесса дедолларизации банковского сектора. По оценке Порывая, общий отток валютной ликвидности из банковской системы в июне составил 6,6 миллиарда долларов - в первую очередь из-за выплаты дивидендов и роста импорта.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Эксперты: Банк России в пятницу еще раз снизит ключевую ставку

Однако даже несмотря на столь заметный отток, запас валютной ликвидности у российских банков (то есть превышение высоколиквидных активов над остатком валютных средств на расчетных счетах юрлиц) вырос на 3,7 миллиарда долларов - до 18,8 миллиарда, оценивает Порывай. Сокращение сумм на расчетных счетах не привело к снижению высоколиквидных активов. По-видимому, банки для исполнения валютных обязательств перед клиентами получили валюту из своих рублевых средств, полагает аналитик.

Порывай отмечает, что в июне прошлого года тоже наблюдался большой отток средств со счетов клиентов (тогда он составлял 4,6 миллиарда долларов). При этом он сопровождался падением запаса валютной ликвидности на 6,7 миллиарда долларов. Сейчас же банки предпочитают иметь запас валюты помощнее, ожидая оттоков во втором полугодии или ослабления рубля, считает Порывай.

За июнь 2019 года разрыв между долей валютных активов и пассивов по всей банковской системе увеличился с 0,1 до 0,5 процентного пункта, причем в большей степени за счет двадцати крупнейших банков, отмечает управляющий директор по методологии рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

При этом тренд на девалютизацию (снижение роли иностранной валюты в структуре банковского баланса) сохранился - только этот процесс в отношении обязательств шел несколько быстрее, чем в активной части баланса, считает аналитик.

Фото: iStock
Три центробанка определят дальнейший курс рубля

Накопление валютной ликвидности банками действительно может быть связано с ожиданием ослабления рубля после решения Банка России по ключевой ставке (практически все аналитики ожидают, что в пятницу ЦБ снизит ее на 0,25 процентного пункта, а после сделает это как минимум еще раз до конца года. - Прим. "РГ") и конвертации в инвалюту дивидендов, полученных в России нерезидентами, говорит Волков. При этом угрозы финансовому или нефинансовому сектору подобные колебания ликвидности не представляют, подчеркивает аналитик.

Ряд экспертов действительно прогнозируют ослабление рубля в течение второго полугодия до 65-68 рублей за доллар с учетом коррекции на глобальных финансовых рынках и существенного снижения аппетита к риску у инвесторов, смягчения денежно-кредитной политики мировых центробанков и возможного наращивания санкционной риторики против России. Поэтому не исключено, что часть граждан, имеющих на руках свободные средства, последует примеру банков и докупит иностранную валюту для диверсификации сбережений.

Экономика Финансы Банки Экономика Макроэкономика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Моряки с задержанного Украиной танкера возвращаются домой
Евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года
В Хабаровском крае арестовали директора сгоревшего лагеря "Холдоми"
ЦБ прокомментировал заявление ретейлеров о бойкоте быстрых платежей
Умер актер Анатолий Торопов