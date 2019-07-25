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25.07.2019 14:52
Рубрика: Экономика

Российские корпорации наращивают инвестиции в венчурный рынок

Текст: Евгения Носкова

Объем российского венчурного рынка в первом полугодии 2019 года составил 477 миллионов долларов, число сделок уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (101 против 142 сделок за первое полугодие 2018 года), посчитали в Dsight. Предварительные итоги были представлены на V Московском корпоративном венчурном саммите.

Фото: Pixabay
Эксперт: Объем венчурных сделок вырастет в 30 раз

В то же время венчурные сделки стали более крупными, средний чек увеличился с 2,45 миллионов долларов в первом полугодии прошлого года до 4,8 миллионов в этом году. О высокой концентрации рынка говорит также то, что большая часть его объема в первом полугодии пришлась на сделку по покупке веб-сервера Nginx. Выходов из венчурных инвестиций, как отмечают в Dsight, в целом стало больше - 17 за первую половину года по сравнению, это больше, чем обычно за год (в среднем 10-15). Инвесторы предпочитают поздние стадии, а вот посевная стадия проседает. Эксперты отмечают, что к концу года этот дисбаланс будет устранен за счет корпораций, многие из которых развивают собственные акселерационные программы.

На корпорации сейчас приходится около половины всех венчурных сделок, наиболее активны банки, ретейл и телеком. Наиболее востребованы корпоративными инвесторами b2c-проекты, в лидерах софт и интернет (в частности, логистика и е-commerce решения). В эти направления корпорации инвестировали 178,3 миллиона долларов. В Strategy& популярными сегментами для венчурных инвестиций называют также маркетплейсы и VR/AR решения.

Экономика Финансы Инвестиции
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