Российские моряки с задержанного Украиной танкера прибыли в Кишинев

Российские моряки с танкера Nika Spirit​​​, который днем 24 июля был захвачен в порту Измаила, прибыли в аэропорт Кишинева, передает РИА Новости. Из молдавской столицы моряки вылетят в аэропорт "Домодедово".

Напомним, что инцидент произошел в порту Измаил Одесской области Украины. Захватившие судно сотрудники СБУ заявили, что Nika Spirit​​​ ранее участвовало в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

В МИД РФ заявили, что в ближайшее время, после выяснения всех обстоятельcтв, будут приняты адекватные меры.