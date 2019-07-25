SANA: Два ребенка и женщина погибли при обстреле боевиками Алеппо

Террористы подвергли минометному обстрелу мирные кварталы города Алеппо. По данным сирийского информационного агентства SANA, атака была совершена в среду боевиками из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

Источник в полицейском управлении города сообщил агентству, что огонь велся из предместья Рашидин на западной окраине Алеппо. В результате в кварталах Эль-Хамдания и Сейф-эд-Давля были убиты трое местных жителей - женщина и два ребенка. Ранения получили еще не менее 15 человек, пишет ТАСС.

Сообщается, что артиллерия армии САР нанесла ответные удары по позициям бандформирований. Были уничтожены несколько реактивных установок, из которых велся обстрел, в рядах террористов есть убитые и раненые.