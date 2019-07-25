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25.07.2019 14:10
Рубрика: Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие

Текст: Евгений Гайва

Сбербанк и Mail.ru Group создадут российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, говорится в совместном релизе, размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи.

Фото: iStock
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Как предполагается, интернет-компания передаст в новую компанию сервис доставки еды Delivery Club и сервис такси "Ситимобил", а банк - долю в Foodplex и финансы. Инвестиции составят до 64 миллиардов рублей.

По замыслу, партнеры получат равное участие в предприятии. "Партнерство позволит объединить финансовые и технологические ресурсы Сбербанка и Mail.ru Group, а также обеспечить оптимальные условия для развития потребительских O2O-сервисов", - говорится в сообщении.

По словам и председателя правления Сбербанка Германа Грефа, банк выходит на наиболее динамичные рынки страны. Mail.ru Group уверены, что этот ключевой шаг в построении бизнеса окажет существенное воздействие на цифровую экономику России.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Сбербанк и "Яндекс" планировали создать совместное предприятие на площадке "Яндекс.Маркет". В Сбербанке отметили, что не видят конфликта интересов в партнерстве с "Яндексом".

Экономика Бизнес Компании Информационные технологии Mail.ru Компании Финансы Сбербанк
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