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Рубрика: Спорт

Три ступени вниз

Сборная России опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 163(7921)
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг, ознакомиться с которым можно на официальном сайте организации. В нем сборная России опустилась с 43-й на 46-ю строчку.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В активе команды Станислава Черчесова 1436 очков. Всего в 2019 году она провела четыре матча. Все они состоялись в рамках отборочного цикла Евро-2020. В трех из них россияне одержали победу над Казахстаном (4:0), Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0). Уступили наши только на выезде бронзовым призерам ЧМ-2018 Бельгии (1:3), возглавляющей рейтинг ФИФА.

Фото: Reuters.
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На вторую строчку благодаря победе на Кубке Америки поднялись бразильцы. Они опередили действующих чемпионов мира французов. В топ-10 также попали: Англия, Уругвай, Португалия, Хорватия, Колумбия, Испания и Аргентина. Обладатели Кубка африканских наций (КАН) алжирцы поднялись на 28 позиций. Теперь они занимают 40-е место.

Что касается соперников российской сборной по отборочному турниру Евро-2020, то они занимают следующие позиции: сборная Шотландии идет на 48-й строчке, Кипра - на 93-й, Казахстана - на 112-й, а Сан-Марино располагается на предпоследнем 211-м месте.

Отметим, что после чемпионата мира-2018 ФИФА изменила систему подсчета очков. Согласно ей наименьшим коэффициентом оцениваются товарищеские матчи за пределами "окон" календаря для международных игр (0,5 очков).

Следом по важности идут товарищеские поединки в пределах "окон" (1,0), встречи группового этапа Лиги наций (1,5), матчи плей-офф этого же турнира (2,5) и отборочные игры континентальных и мировых первенств (2,5). Наибольший коэффициент - у поединков финальных стадий мировых и континентальных чемпионатов (от 3,5 до 6,0).

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