СБУ задержала российский танкер

Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В СБУ добавили, что задержание произошло за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе.

В настоящий момент СБУ готовит ходатайство для ареста.

Сообщается, что танкер Neyma принимал участие в операции по задержанию малых бронированных артиллерийских кораблей "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" ВМС Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года.