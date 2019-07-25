Сенат США утвердил Милли председателем Комитета начальников штабов ВС

Сенат США утвердил четырехзвездного генерала Марка Милли председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

Таким образом, Милли заменит на посту высшего офицера американских вооруженных сил генерала Джозефа Данфорда.

61-летний Марк Милли с 2015 года возглавляет штаб Сухопутных сил США. Он выпускник Принстонского университета по специальности "международные отношения". Военное образование получил в Военно-морском колледже в Ньюпорте. В Вооруженных силах прослужил более 35 лет. На высокий пост его выдвинул президент США Дональд Трамп в декабре 2018 года.