Сербы намерены закрепить статус русского языка в системе образования

Научное сообщество Республики Сербской выступает за возвращение русскому языку по праву принадлежащего ему достойного места в системе образования. Этому должна способствовать и намеченная на октябрь презентация 12 ведущих российских вузов в Боснии и Герцеговине, рассказал корреспонденту "Российской газеты" декан философского факультета Университета в Восточном Сараево, профессор Драга Мастилович.

Министерство научно-технологического развития, высшего образования и информационного общества утвердило новую программу обучения на Кафедре русистики философского факультета Университета в Восточном Сараево - "Русский язык и литература и международные политические отношения". В стенах Вашего вуза 4 марта начал функционировать и Центр русского языка. Можно ли утверждать, что русский язык становится все популярнее в Республике Сербской?

Драга Мастилович: Конечно. Мы стремимся вернуть русскому языку по праву принадлежащее ему достойное место в системе образования Республики Сербской, какое он и занимал здесь до начала боевых действий в 90-х годах прошлого столетия. Тогда русский язык широко изучали в начальной и средних школах, а также в академическом сообществе. Считаю, что это очень важный сегмент работы не только для деятельности нашего вуза, но и в целях развития всей Республики Сербской. В этой связи мы намерены совместно с нашими партнерами - Воронежским государственным университетом, Московским педагогическим государственным университетом и другими российскими университетами, а также опираясь на помощь Русской гуманитарной миссии (РГМ), обеспечить достойный здесь статус русского языка. Кроме того, важно также знакомить наших студентов и школьников с русской литературой и историей. Именно в этих целях и была разработана принципиально новая программа - "Русский язык и литература и международные политические отношения", предполагающая углубленное изучение русского и других иностранных языков, а также международных отношений, - которая отвечает мировым трендам и является уникальной на Балканах.

В октябре в Университете Восточного Сараево планируется презентация 12 ведущих вузов Российской Федерации. Что это значит для вашего университета?

Драга Мастилович: Это огромная честь для нашего Университета и особенно философского факультета, который обеспечивает сохранение и изучение русского языка на этих просторах. Данный визит, безусловно, будет содействовать дальнейшему укреплению нашего успешного взаимодействия с Россией. В этой связи я хотел бы выразить благодарность посольству РФ в БиГ, РГМ и представителям вузов из РФ, которые к нам приедут, за помощь в развитии двустороннего сотрудничества.

Между тем

В российской дипломатической миссии в Боснии и Герцеговине корреспонденту "РГ" сообщили, что 14 октября в Университете Сараево, а 15 октября - в Университете Восточного Сараево состоится уникальное событие, которое будет интересно всем, кто интересуется образованием, саморазвитием, технологиями, гуманитарными и естественными науками. По заказу Россотрудничества Институт "Эврика" организует выставку "Российское образование - для всех!", в рамках которой жители БиГ получат возможность не только ознакомиться с передовыми направлениями высшего образования в России, но и поучаствовать в лекциях, семинарах, лабораториях, пройти тесты на профориентацию и, наконец, приятно и продуктивно провести время.