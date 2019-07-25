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25.07.2019 18:37
Рубрика: Общество

Балл для отличника

Школьной золотой медали вернут высокий статус
Текст: Мария Агранович
Золотая медаль по окончании школы давно перестала быть пропуском в студенты. Лет 20 назад она еще давала большое преимущество, а при недоборе 1-2 баллов на вступительных экзаменах могла стать просто спасением для будущего первокурсника. Сегодня бал правят баллы ЕГЭ, а в дополнение к ним уже идут прочие успехи выпускника: спортивные достижения, дипломы, грамоты и, среди прочих, золотая медаль - подтверждение отличного аттестата. "Весит" медаль нынче не очень много: результат ЕГЭ сможет увеличить лишь на 3-5 баллов. А все достижения вместе в любом случае смогут добавить не более 10 баллов.
Сегодня золотая медаль - лишь один из дополнительных "бонусов" к ЕГЭ. Она может улучшить результат экзамена максимум на 5 баллов. Фото: РИА Новости Сегодня золотая медаль - лишь один из дополнительных "бонусов" к ЕГЭ. Она может улучшить результат экзамена максимум на 5 баллов. Фото: РИА Новости
Сегодня золотая медаль - лишь один из дополнительных "бонусов" к ЕГЭ. Она может улучшить результат экзамена максимум на 5 баллов. Фото: РИА Новости

Депутаты решили вернуть медали особый "золотой" статус. В Думу внесен законопроект об обязательных 11 дополнительных баллах к ЕГЭ для золотых медалистов. И это минимум!

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"По одному баллу за каждый год отличной учебы", - поясняет автор документа, первый зампред думского Комитета по энергетике Игорь Ананских. По его мнению, принятие законопроекта вернет школьникам мотивацию усердно учиться в течение всех 11 лет. Депутат предлагает внести соответствующие изменения в 71-ю статью закона "Об образовании в РФ".

Однако в образовательных кругах к этой инициативе отнеслись неоднозначно.

- Современная медаль по факту выдается вовсе не за 11 лет отличной учебы, а по итогам двух последних лет, - замечает руководитель Центра анализа образовательных данных ФИРО РАНХиГС Евгений Малеванов. - В настоящее время все вузы учитывают медаль, но некоторые дают за нее минимум дополнительных баллов - от одного до трёх. Каждый вуз самостоятельно решает, сколько. Поменяем это - нарушим подход к соотношению полномочий вуза по распределению дополнительных баллов. А это может повлечь за собой серьезные поправки в федеральное законодательство.

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