Школьной золотой медали вернут высокий статус

Золотая медаль по окончании школы давно перестала быть пропуском в студенты. Лет 20 назад она еще давала большое преимущество, а при недоборе 1-2 баллов на вступительных экзаменах могла стать просто спасением для будущего первокурсника. Сегодня бал правят баллы ЕГЭ, а в дополнение к ним уже идут прочие успехи выпускника: спортивные достижения, дипломы, грамоты и, среди прочих, золотая медаль - подтверждение отличного аттестата. "Весит" медаль нынче не очень много: результат ЕГЭ сможет увеличить лишь на 3-5 баллов. А все достижения вместе в любом случае смогут добавить не более 10 баллов.

Сегодня золотая медаль - лишь один из дополнительных "бонусов" к ЕГЭ. Она может улучшить результат экзамена максимум на 5 баллов. Фото: РИА Новости