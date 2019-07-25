Школьной золотой медали вернут высокий статус

Депутаты решили вернуть медали особый "золотой" статус. В Думу внесен законопроект об обязательных 11 дополнительных баллах к ЕГЭ для золотых медалистов. И это минимум!
"По одному баллу за каждый год отличной учебы", - поясняет автор документа, первый зампред думского Комитета по энергетике Игорь Ананских. По его мнению, принятие законопроекта вернет школьникам мотивацию усердно учиться в течение всех 11 лет. Депутат предлагает внести соответствующие изменения в 71-ю статью закона "Об образовании в РФ".
Однако в образовательных кругах к этой инициативе отнеслись неоднозначно.
- Современная медаль по факту выдается вовсе не за 11 лет отличной учебы, а по итогам двух последних лет, - замечает руководитель Центра анализа образовательных данных ФИРО РАНХиГС Евгений Малеванов. - В настоящее время все вузы учитывают медаль, но некоторые дают за нее минимум дополнительных баллов - от одного до трёх. Каждый вуз самостоятельно решает, сколько. Поменяем это - нарушим подход к соотношению полномочий вуза по распределению дополнительных баллов. А это может повлечь за собой серьезные поправки в федеральное законодательство.