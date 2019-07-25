17 слов Шукшина. Викторина к 90-летию писателя

Новости

Белорусский дипломат получил в Анкаре четыре пулевых ранения 24.07.2019
Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина 24.07.2019
"Газмяс" вошел в число профессиональных клубов России 24.07.2019
В Анкаре при вооруженном нападении ранен белорусский дипломат 24.07.2019
Актер Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Сергеем Шойгу 24.07.2019
Умер Рутгер Хауэр 24.07.2019
МИД России возмутился блокировкой информационного сайта в Латвии 24.07.2019
Борис Джонсон в своей первой речи назвал дату Brexit 24.07.2019
СК возбудил первое дело о массовой гибели пчел в России 24.07.2019
Audi сделала кроссовер Q3 похожим на Renault Arkana 24.07.2019
Эксперты уличили СБУ в монтаже записей по делу MH17 24.07.2019
Лифтбек Skoda Octavia впервые попал на фото 24.07.2019
Минск назвали одним из лучших европейских городов без туристических толп 24.07.2019
В Дагестане восемь бойцов МВД пострадали при опрокидывании грузовика 24.07.2019
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии 24.07.2019
Бенедикт Камбербэтч сыграет самого известного художника-кошатника 24.07.2019
В Москве показали гоночную машину из конструктора 24.07.2019
На острове Мэн найдено бесподобное украшение возрастом 4000 лет 24.07.2019
В Краснодаре уволили избивавшую детей воспитательницу детсада 24.07.2019
Названа причина развития самого смертельного среди россиян типа рака 24.07.2019
ФАС оштрафовала Google за рекламу дипломных работ 24.07.2019
Жуткая легенда о Первом крестовом походе оказалась правдой 24.07.2019
Видео: В шумерском городе Ур раскопали "идеальный" древний объект 24.07.2019
Врачи рассказали о главной опасности маникюра 24.07.2019
Мэра столицы Сомали ранил террорист-смертник 24.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
25.07.2019 00:04
Рубрика: Культура

17 слов Шукшина. Викторина к 90-летию писателя

Текст: Владимир Елистратов
Фото: ИТАР-ТАСС / Архив Фото: ИТАР-ТАСС / Архив
Фото: ИТАР-ТАСС / Архив

Василий Шукшин никогда не считался авангардистом-"речетворцем" или архаистом, ревнителем региональных, диалектальных словечек. Но его герои - основательные сибирские мужики и "чудики", городские и деревенские жители, оказывались настолько живыми, что приходили со своей ни на что не похожей речью. Ее автору, казалось, оставалось только записывать.

Московский филолог Владимир Елистратов составил уникальный "Словарь языка Василия Шукшина", содержащего около 1500 языковых единиц и 700 фразеологизмов. К 90-летию писателя по нашей просьбе он отобрал для "расшифровки" 17 из них.

Культура Литература Выскажи мнение Персона: Василий Шукшин
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии
В Госдуме ответили на отказ советника Зеленского "менять" Крым на Донбасс
Москалькова опровергла заявление Денисовой о возвращении украинских моряков
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
Умер Рутгер Хауэр