17 слов Шукшина. Викторина к 90-летию писателя

Василий Шукшин никогда не считался авангардистом-"речетворцем" или архаистом, ревнителем региональных, диалектальных словечек. Но его герои - основательные сибирские мужики и "чудики", городские и деревенские жители, оказывались настолько живыми, что приходили со своей ни на что не похожей речью. Ее автору, казалось, оставалось только записывать.

Московский филолог Владимир Елистратов составил уникальный "Словарь языка Василия Шукшина", содержащего около 1500 языковых единиц и 700 фразеологизмов. К 90-летию писателя по нашей просьбе он отобрал для "расшифровки" 17 из них.