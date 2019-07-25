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25.07.2019 22:40
Рубрика: Экономика

Арктика ждет

Система преференций будет готова в ближайшие недели
Текст: Елена Березина
Российская газета - Столичный выпуск № 163(7921)
Новые меры господдержки арктических проектов почти готовы. Об этом заявил зампред правительства, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на заседании госкомиссии по вопросам развития Арктики.

"Система арктических преференций уже практически готова. В течение ближайших недель доложим президенту и будут приняты конкретные решения. Обсуждение на правительстве уже состоялось, - сообщил он. - За базу мы взяли ту систему преференций, которая пять лет уже работает на Дальнем Востоке". При этом вице-премьер уточнил, что меры господдержки постараются сделать более эффективными, чем на Дальнем Востоке. Предложения уже согласованы практически всеми министерствами, кроме минфина. По словам Юрия Трутнева, финансовое ведомство опасается выпадающих доходов бюджета, однако без льгот не будет никаких проектов, равно как и доходов от них.

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В частности, нуждается в интенсификации геологоразведка. "Ресурсы арктического шельфа очень большие. Они оцениваются в 17 миллиардов тонн жидких углеводородов и 85 триллионов кубометров газа, при этом степень геологической изученности Арктической зоны остается крайне низкой, особенно шельфа. Скважины практически не бурятся. Лицензионные соглашения нарушаются или переносятся", - отметил Юрий Трутнев. "И денег выделяется мало, и геологоразведка осуществляется в недостаточном объеме, и месторождения не осваиваются длительный период, - конкретизировал он. - Мы договорились о создании рабочей группы из специалистов".

Кроме того, готовится новая редакция госпрограммы развития Арктической зоны. "Работа над госпрограммой должна быть завершена до 1 декабря", - подчеркнул вице-премьер.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Арктика: битва за ресурсы
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