Смертин: Любой из московских клубов может стать чемпионом России-2019/20

Любая из четырех московских команд - "Спартак", ЦСКА, "Локомотив", "Динамо" - способна в этом сезоне стать чемпионом России по футболу, считает бывший капитан сборной страны, а ныне директор Российского футбольного союза (РФС) по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин.

Отвечая на вопрос в интервью "Вечерней Москве", какой московский клуб может стать чемпионом страны, Смертин сказал: "Абсолютно любой из них. Плотность в таблице в чемпионате России очень высокая, так что в определенный момент может каждый вырваться вперед".

По словам экс-капитана сборной России, у него "нет особых предпочтений" среди столичных команд. "Все московские клубы в последнее время показывают хорошие результаты", - отметил функционер.

Смертин признался, что в настоящее время ему "намного интереснее передавать опыт молодому поколению", чем играть в футбол самому. "Сыграв последний матч за "Фулхэм", я поставил некую точку как игрок в отношениях с мячом", - подчеркнул он.

Чемпионат России стартовал 12 июля, на данный момент прошли матчи первых двух туров. В прошлом сезоне чемпионом страны стал санкт-петербургский "Зенит".