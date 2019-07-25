СМИ: Миллиардер Эпштейн мог совершить попытку самоубийства в тюрьме

Американского миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна, который находится в тюрьме в Нью-Йорке по обвинению в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек, нашли на полу его тюремной камеры "в полубессознательном состоянии". Об этом сообщает телеканал NBC New York, ссылаясь на источники, знакомые с ходом расследования.

Отмечается, что Эпштейна нашли в его камере в позе эмбриона. Источники телеканала не исключают попытку суицида. Впрочем, сообщается, что травмы были не серьезными. В этой связи другой источник NBC подозревает, что вся эта ситуация могла быть инсценирована Эпштейном, чтобы добиться перевода в другую тюрьму.

Кроме того, полностью не исключается версия нападения на миллиардера. В частности, проводится допрос сокамерника Эпштейна - бывшего полицейского Николаса Тартальоне, который находится в тюрьме по обвинению в распространении наркотиков и убийстве четырех человек. Сам Тартальоне заявляет, что ничего не видел и не прикасался к Эпштейну.

Адвокат Тартальоне Брюс Баркет уже заявил, что его подзащитный хорошо ладит с Эпштейном. При этом он напомнил, что ранее и Тартальоне, и Эпштейн жаловались на плохие условия содержания.

По версии обвинения, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Им он платил сотни тысяч долларов наличными, а затем некоторые из его жертв должны были стать вербовщицами и приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.

Против Эпштейна также выдвинуты обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Это предусматривает до 40 лет лишения свободы, а сговор с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы.

Учитывая тяжесть предъявленных обвинений, суд Манхеттена в Нью-Йорке не разрешил выпустить миллиардера под залог и оставил его в тюрьме.