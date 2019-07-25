Новости

В Петербурге арестовали водителя такси из-за гибели двух пассажиров 14:22
СБУ задержала российский танкер 14:17
В трейлере российского сериала "Чернобыль" нашли ляп 14:15
В Уфе кассира банка взяли под стражу за хищение 6,5 млн рублей 14:15
Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие 14:10
В Омске во время ливня на ребенка рухнул рекламный щит 14:03
В Крыму призвали Киев не увлекаться игрой в санкции 14:00
Трамп выступил перед студентами на фоне "герба России" 13:59
Суд арестовал сотрудника МЧС по делу о пожаре в лагере "Холдоми" 13:53
В Великом Новгороде ученые нашли саркофаги домонгольского времени 13:51
Названы доходы самых успешных российских молодых артистов 13:46
ЦБ прокомментировал заявление ретейлеров о бойкоте быстрых платежей 13:44
Лукашенко: Олимпиада в Токио будет жестким экзаменом для белорусского спорта 13:41
Валентина Матвиенко мечтает снова сесть за руль 13:30
Рэпер Tay-K приговорен к 55 годам тюрьмы за убийство 13:25
Бизнесмен из Омска обманул банки на 561 миллион рублей 13:21
Макей провел переговоры с министром иностранных дел Латвии 13:15
Московские пенсионеры станцуют на мировой рекорд 13:12
В Крыму спасатели сняли со скального обрыва мужчину с ребенком 13:09
Кадыров назначил шестилетнего мальчика своим охранником 13:08
Ольга Бузова анонсировала свой последний концерт 13:04
В Кузбассе супруги-инвалиды остались без жилья 13:00
СМИ сообщили об аресте в Южной Корее разведчика из КНДР 12:59
Госдума проследит за ценами на продукцию с пальмовым маслом 12:59
ФНС расширила функции личного кабинета для ИП 12:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
25.07.2019 12:59
Рубрика: В мире

СМИ сообщили об аресте в Южной Корее разведчика из КНДР

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Южнокорейские СМИ заявили об аресте местной контрразведкой кадрового разведчика Северной Кореи, который является сотрудником главного разведуправления минобороны КНДР. Он выдавал себя за буддийского монаха и въехал с поддельным паспортом другой азиатской страны. Это первый за последние 13 лет случай, когда власти Юга поймали непосредственного северокорейского шпиона, а на завербованного ранее северянами южнокорейского гражданина.

Как одновременно сообщили сразу несколько ведущих телеканалов и газет Южной Кореи, контрразведывательное подразделение национальной разведывательной службы Республики Корея (НРС РК), а также полиция задержали северокорейского разведчика, который, как уверены в Сеуле, является кадровым сотрудником главного разведывательного управления министерства обороны КНДР.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Северная Корея произвела запуск ракеты

Про задержанного сообщается, что ему за 40 лет, имя названо только по первой букве - А. Ранее он несколько раз на короткие сроки по различным паспортам бывал в Южной Корее, но с июня прошлого года въехал в Республику Корея на длительный срок. Известно, что он въехал по поддельному паспорту другой азиатской страны, где прожил некоторое время, чтобы создать убедительную легенду для своего прикрытия. В последний раз он прибыл в РК через остров Чечжу в июне прошлого года под видом буддийского монаха, но по каким-то причинам сразу привлек к себе внимание южнокорейских контрразведчиков, которые стали за ним следить. В результате наблюдения и анализа информации спецслужбы и полиция Юга пришли к выводу, что "монах" является кадровым сотрудником военной разведки Северной Кореи и пытается внедриться в круги буддийских организаций Юга. Северокореец был арестован и его сейчас допрашивают.

Это стало первым за последние 13 лет случаем ареста непосредственно кадрового разведчика КНДР. В предыдущий раз что-то схожее произошло в июне 2006 году, когда НРС арестовала 48-летнего сотрудника разведки Северной Кореи, который выдавал себя за гражданина США тайского происхождения.

Сейчас НРС РК официально отказывается комментировать просочившуюся в прессу информацию. По некоторым данным, арестованный шпион не был направлен в Южную Корею для проведения каких-либо терактов, а имел иное задание.

В мире Восточная Азия Южная Корея В мире Восточная Азия Северная Корея Отношения двух Корей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СБУ задержала российский танкер
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
ЦБ прокомментировал заявление ретейлеров о бойкоте быстрых платежей
Минтруд предложил сделать выдачу материнского капитала бессрочной
Соперник Дадашева отказался от выигрыша после известия о смерти боксера