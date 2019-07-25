СМИ сообщили об аресте в Южной Корее разведчика из КНДР

Южнокорейские СМИ заявили об аресте местной контрразведкой кадрового разведчика Северной Кореи, который является сотрудником главного разведуправления минобороны КНДР. Он выдавал себя за буддийского монаха и въехал с поддельным паспортом другой азиатской страны. Это первый за последние 13 лет случай, когда власти Юга поймали непосредственного северокорейского шпиона, а на завербованного ранее северянами южнокорейского гражданина.

Как одновременно сообщили сразу несколько ведущих телеканалов и газет Южной Кореи, контрразведывательное подразделение национальной разведывательной службы Республики Корея (НРС РК), а также полиция задержали северокорейского разведчика, который, как уверены в Сеуле, является кадровым сотрудником главного разведывательного управления министерства обороны КНДР.

Про задержанного сообщается, что ему за 40 лет, имя названо только по первой букве - А. Ранее он несколько раз на короткие сроки по различным паспортам бывал в Южной Корее, но с июня прошлого года въехал в Республику Корея на длительный срок. Известно, что он въехал по поддельному паспорту другой азиатской страны, где прожил некоторое время, чтобы создать убедительную легенду для своего прикрытия. В последний раз он прибыл в РК через остров Чечжу в июне прошлого года под видом буддийского монаха, но по каким-то причинам сразу привлек к себе внимание южнокорейских контрразведчиков, которые стали за ним следить. В результате наблюдения и анализа информации спецслужбы и полиция Юга пришли к выводу, что "монах" является кадровым сотрудником военной разведки Северной Кореи и пытается внедриться в круги буддийских организаций Юга. Северокореец был арестован и его сейчас допрашивают.

Это стало первым за последние 13 лет случаем ареста непосредственно кадрового разведчика КНДР. В предыдущий раз что-то схожее произошло в июне 2006 году, когда НРС арестовала 48-летнего сотрудника разведки Северной Кореи, который выдавал себя за гражданина США тайского происхождения.

Сейчас НРС РК официально отказывается комментировать просочившуюся в прессу информацию. По некоторым данным, арестованный шпион не был направлен в Южную Корею для проведения каких-либо терактов, а имел иное задание.