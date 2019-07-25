Специалисты рассказали, как построить собеседование при приеме на работу

Поиски работы и, особенно, собеседование с потенциальным работодателем не зря считаются одним из самых стрессовых занятий для любого человека. Но тем не менее здесь есть свои нюансы, зная которые, можно максимально полезно для себя построить интервью и эффективно искать работу своей мечты.

И, как подчеркнула в интервью "Вечерней Москве" психолог Московского центра психологического развития Вероника Бессонова, мелочей здесь нет, буквально каждая деталь может сработать как в пользу ищущего работу рекрутера, так и против него. Например, приход соискателя к назначенному для встречи времени. Опоздание сразу покажет вас неорганизованным и неответственным человеком, а слишком ранний приход на собеседование создаст неудобства для менеджера по персоналу, заставит его передвигать свои встречи. Поэтому идеальный вариант, считает Бессонова - прийти за 10-15 минут, чтобы спокойно приготовиться к беседе.

Второй фактор - внешний вид соискателя.

"Постарайтесь одеться строго, с минимальным количеством аксессуаров и по погоде", - советует специалист.

Еще один важный момент для соискателя - организованность и опыт собеседований, что подтверждается наличием всех необходимых для встречи бумаг (резюме, паспорт, документы об образовании, СНИЛС, ИНН).

Как оказалось, для успешного поиска работы имеет значение даже время года. Зимой, как правило, это подведение итогов и составление годовых отчетов, при которых работодателю просто не до поиска новых сотрудников. А вот лето, когда многие штатные сотрудники рвутся в отпуск - наоборот.

"Теплый период года устроиться проще, поскольку это пора отпусков. Например, летом легче найти сезонную работу, чем, собственно, и пользуются студенты. Руководители предприятий с удовольствием предоставляют им летнюю практику. Но, как правило, серьезных кадровых перемещений не происходит", - обращает внимание Бессонова.

А самое лучшее время для поиска вакансии - осень, сентябрь и начало октября, когда закончился сезон каникул, отпусков и путешествий. Кто-то приступает к выполнению своих рабочих обязанностей, а кто-то ищет новое рабочее место.

"В это время большинство компаний открывают свои двери для новых сотрудников, - подтвердила эксперт в сфере трудоустройства платформы HeadHunter Наталья Нечаева. - Так что подготовьте заранее хорошее резюме, поставьте перед собой четкие цели - и вперед".

В каких же сферах деятельности легче всего сейчас найти свободную вакансию? Как оказалось, самый большой карьерный рост заметен в IT-технологиях и ...сельском хозяйстве. А самыми конкурентными сферами труда сейчас считаются юриспруденция, высший менеджмент, бухгалтерия, производство,