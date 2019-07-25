Новости

Сербы намерены закрепить статус русского языка в системе образования 18:49
В Астрахани проверят сведения о засыпанной кусками надгробий дороге 18:44
В Совфеде предлагают содержать беременных в СИЗО в отдельных камерах 18:32
Ученые: Найденные рисунки возрастом 115 тысяч лет оставил не человек 18:30
Видео: Джонсон и Стейтем ругаются в новом промо-ролике "Форсажа" 18:27
В Красноярском крае обнаружили нелегальный детский лагерь 18:25
Видео: На Порошенко напали после допроса в госбюро расследований 18:24
Косачев назвал прискорбной ситуацию с пусками ракет КНДР 18:20
Дадашев перенес инсульт во время боя с Матиасом 18:17
Смертин: Любой из московских клубов может стать чемпионом России-2019/20 18:10
Моряки с задержанного Украиной танкера возвращаются домой 18:09
В Ленобласти стена жилого дома рухнула после взрыва газа 17:59
Михаил Ширвиндт подал на развод 17:58
Геологоразведку в Арктике необходимо развивать 17:56
В Нижнем Новгороде подросток выстрелил в ногу прохожему 17:52
Пострадавшую в горах Грузии россиянку доставили в клинику в Тбилиси 17:49
Умер актер Анатолий Торопов 17:46
Специалисты рассказали, как построить собеседование при приеме на работу 17:39
В Москве произошла массовая гибель котов 17:36
Житель Анапы создал из "Москвича-401" уникальный автомобиль 17:36
Кабмин направит до 10 млрд рублей на покупку школьных автобусов и скорых 17:33
"Боевая" готовность: На Кубани объявлено штормовое предупреждение 17:26
Беларусь во время Европейских игр посетило более 37 тысяч туристов 17:25
Две смоленские школьницы погибли от удара током в грозу 17:25
Жара во Франции и Нидерландах побила абсолютный рекорд 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
25.07.2019 17:39
Рубрика: Экономика

Специалисты рассказали, как построить собеседование при приеме на работу

Поиски работы и, особенно, собеседование с потенциальным работодателем не зря считаются одним из самых стрессовых занятий для любого человека. Но тем не менее здесь есть свои нюансы, зная которые, можно максимально полезно для себя построить интервью и эффективно искать работу своей мечты.

Фото: Антон Белицкий/ РИА Новости
Названы самые редкие вакансии июля

И, как подчеркнула в интервью "Вечерней Москве" психолог Московского центра психологического развития Вероника Бессонова, мелочей здесь нет, буквально каждая деталь может сработать как в пользу ищущего работу рекрутера, так и против него. Например, приход соискателя к назначенному для встречи времени. Опоздание сразу покажет вас неорганизованным и неответственным человеком, а слишком ранний приход на собеседование создаст неудобства для менеджера по персоналу, заставит его передвигать свои встречи. Поэтому идеальный вариант, считает Бессонова - прийти за 10-15 минут, чтобы спокойно приготовиться к беседе.

Второй фактор - внешний вид соискателя.

"Постарайтесь одеться строго, с минимальным количеством аксессуаров и по погоде", - советует специалист.

Еще один важный момент для соискателя - организованность и опыт собеседований, что подтверждается наличием всех необходимых для встречи бумаг (резюме, паспорт, документы об образовании, СНИЛС, ИНН).

Как оказалось, для успешного поиска работы имеет значение даже время года. Зимой, как правило, это подведение итогов и составление годовых отчетов, при которых работодателю просто не до поиска новых сотрудников. А вот лето, когда многие штатные сотрудники рвутся в отпуск - наоборот.

Фото: iStock
Эксперты рассказали о влиянии знака зодиака на поиск работы

"Теплый период года устроиться проще, поскольку это пора отпусков. Например, летом легче найти сезонную работу, чем, собственно, и пользуются студенты. Руководители предприятий с удовольствием предоставляют им летнюю практику. Но, как правило, серьезных кадровых перемещений не происходит", - обращает внимание Бессонова.

А самое лучшее время для поиска вакансии - осень, сентябрь и начало октября, когда закончился сезон каникул, отпусков и путешествий. Кто-то приступает к выполнению своих рабочих обязанностей, а кто-то ищет новое рабочее место.

"В это время большинство компаний открывают свои двери для новых сотрудников, - подтвердила эксперт в сфере трудоустройства платформы HeadHunter Наталья Нечаева. - Так что подготовьте заранее хорошее резюме, поставьте перед собой четкие цели - и вперед".

В каких же сферах деятельности легче всего сейчас найти свободную вакансию? Как оказалось, самый большой карьерный рост заметен в IT-технологиях и ...сельском хозяйстве. А самыми конкурентными сферами труда сейчас считаются юриспруденция, высший менеджмент, бухгалтерия, производство,

Экономика Работа Занятость
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Моряки с задержанного Украиной танкера возвращаются домой
Евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года
В Хабаровском крае арестовали директора сгоревшего лагеря "Холдоми"
ЦБ прокомментировал заявление ретейлеров о бойкоте быстрых платежей
Умер актер Анатолий Торопов