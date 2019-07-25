Спрос на экстерриториальную регистрацию недвижимости вырос на 16%

Почти 169 тысяч заявлений о кадастровом учете и регистрации прав на недвижимость поступило в Федеральную кадастровую палату по экстерриториальному принципу в первой половине 2019 года.

Как отмечают в ведомстве, это на 16 процентов больше, чем в первой половине прошлого года. Возможность оформлять недвижимость по экстерриториальному принципу (то есть подавать заявления на оформление недвижимости в собственность в любом удобном месте, а не только по месту прописки) у жителей России появилась в 2017 году.

"Иными словами жителю Нового Уренгоя совершенно не обязательно ехать в Краснодарский край, чтобы оформить полученный в наследство домик у моря. Он может подать необходимые для проведения кадастрового учета и госрегистрации права документы в регионе постоянного проживания. Готовые документы он получит там же. Таким образом человек сэкономит немало сил, средств и времени", - отмечает замглавы Федеральной кадастровой палаты Игорь Абазов.

Наибольшей популярностью оформление недвижимости по экстерриториальному принципу в первом полугодии 2019 года пользовалось в Москве (25,7 тыс поступивших заявлений), Московской (22,3 тыс) и Нижегородской областях (11,7 тыс заявлений), а также Краснодарском крае (8,1 тыс).

При этом, как заверяют в кадастровой палате, оформление недвижимости в собственность проводится в регламентированные сроки: это пять рабочих дней - для кадастрового учета, семь - для регистрации права собственности. "Одновременная процедура кадастрового учета и регистрации прав занимает всего десять рабочих дней", - уточнил Игорь Абазов.