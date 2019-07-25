Судовладелец: Экипаж задержанного на Украине российского танкера отпущен

Экипаж задержанного СБУ российского танкера Neyma был отпущен и уже едет домой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию "Альтомар Шиппинг".

"С экипажем все нормально. Экипаж едет домой, их отпустили, все хорошо", - заявили в компании, добавив, что каких-либо "претензий или вопросов к экипажу не было".

При этом в компании-судовладельце не смогли объяснить причины захода российского судна в украинский порт.

"Я не могу ответить на этот вопрос. На этот вопрос может ответить только руководитель, который будет в понедельник. Он вне зоны доступа", - приводятся слова представителя компании.