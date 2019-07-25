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25.07.2019 20:23
Рубрика: Спорт

Гастроли отменяются

Светлана Кузнецова не выступит в турнире в Вашингтоне
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 163(7921)
Россиянка Светлана Кузнецова снялась с турнира женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне, который пройдет с 29 июля по 4 августа, из-за проблем с получением американской визы. Об этом сама спортсменка сообщила на своей странице в "Инстаграм".

- К сожалению, я не смогу туда поехать и постараться защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую) впервые. Очень надеюсь на ее скорое разрешение, - написала Светлана.

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Под вопросом также остается участие Кузнецовой в последнем в году турнире серии "Большого шлема" - Открытом чемпионате США (US Open), который пройдет с 26 августа по 7 сентября.

Всего в активе Светланы 18 побед на турнирах WTA. Она дважды побеждала на соревнованиях "Большого шлема", в том числе и на US Open в 2004 году. Также она выигрывала на "Ролан Гаррос" в 2009 году. В мировом рейтинге россиянка занимает 108-е место.

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