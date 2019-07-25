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25.07.2019 19:10
Рубрика: Власть

Главное звено

Татьяна Голикова рассказала президенту о развитии здравоохранения
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 163(7921)
Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с вице-премьером Татьяной Голиковой. Обсуждение ситуации в здравоохранении оказалось в центре внимания разговора. В частности, глава государства выразил обеспокоенность положением дел в первичном звене.
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Фото: Константин Завражин/ РГ
Владимир Путин встретился в Кремле с семьями, пострадавшими в Иркутской области

Владимир Путин поинтересовался, как реализуется нацпроект "Здравоохранение". По его словам, до 2024 года на эту сферу предусмотрены солидные деньги - 1 триллион 367 миллиардов рублей, из них 49 миллиардов рублей - на первичное звено. Президент отметил, что в целом программа выстроена грамотно, нацелена на достижение основных ключевых показателей в сфере борьбы с такими заболеваниями, как сердечно-сосудистые болезни, онкологические заболевания. "Все это правильно: предусмотрена подготовка кадров по этим специальностям, предусмотрено приобретение необходимого оборудования, строительство новых серьезных медицинских центров - все это нужно делать", - подчеркнул президент. Но, несмотря на то что строятся ФАП, амбулатории, передвижные мобильные медицинские центры, главу государства все-таки беспокоит первичное звено здравоохранения. По словам Путина, основная часть населения, а это миллионы людей идут прежде всего в первичное звено.

Президент попросил Голикову представить к началу августа предложения по развитию этой сферы. В ответ вице-премьер рассказала, что предложения уже готовы. "Они в первую очередь должны коснуться человека, доктора, медицинской сестры, которая работает в сельском населенном пункте, в малом городе", - добавила она. Голикова также рассказала Путину о дефиците кадров: по ее словам, нехватка врачей составляет 25 тысяч, нехватка среднего медицинского персонала - 130 тысяч. В этом году порядка 8,5 тысячи врачей должны прийти и восполнить этот дефицит. Вице-премьер объяснила, что врачи покидают первичное звено из-за низкой заработной платы и низкого базового оклада. Кроме того, зачастую врачи не могут пройти повышение квалификации.

Нехватка врачей составляет 25 тысяч, нехватка среднего медицинского персонала - 130 тысяч

Голикова также рассказала, что на сегодняшний день 2,5 тысячи зданий поликлиник в стране нуждаются в капитальном ремонте. Кроме того, в большей части регионов медицинские учреждения не готовы в одном месте предоставить гражданам возможность пройти диспансеризацию. В этих поликлиниках необходимо заменить часть оборудования.

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