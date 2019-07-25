Трамп позвонил Зеленскому

Между президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

Отмечается, что стороны обсудили сотрудничество в энергетике и экономике.

"Президент Дональд Трамп позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его с итогами недавних выборов. Президент Трамп и президент Зеленский обсудили способы укрепления отношений между США и Украиной, включая энергетическое и экономическое сотрудничество", - указывается в сообщении Белого дома.

Кроме того, на Капитолийском холме заявили, что "оба лидера также заявили, что они с нетерпением ждут возможности встретиться".